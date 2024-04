A fivérek 2023 augusztusában az éjszakai órákban Balatonmáriafürdőn kerékpároztak, amikor a legidősebb testvér a kivilágítatlan biciklijével a sértett által vezetett autó elé hajtott egy útkereszteződésben. Az ütközés után a kerékpáros férfi a földre esett. A balesetet látták a vádlottak, de ahelyett hogy balesetet szenvedett bátyjuknak segítettek volna, az autóhoz mentek, és rácsapták a gépkocsiból éppen kiszálló férfira az ajtót. A sofőr a jármű ajtaja és a vezetőfülke közé szorult. Egyikük ököllel arcon ütötte, míg a társa kétszer megrúgta a jármű ajtaját, illetve az ajtót is rácsapta a megtámadott férfira. A sértett próbálta lecsillapítani a kedélyeket, de a fiatalabbik vádlott még ezután is megütötte, és letörte az autó visszapillantó tükrét is. A sofőrnek és az elsodort kerékpárosnak sem keletkeztek komoly sérülései, azonban az autóban 100 ezer forintot meghaladó összegű kár keletkezett. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában mindkét férfi ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, illetve a fiatalabb testvérrel szemben pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt.