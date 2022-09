Mintha nem is ért volna véget a nyár, olyan sokan ebédeltek a napokban az egyik fonyódi étteremben.

– Nincs okom panaszra az idei szezonban, a tavalyi évhez hasonló forgalmunk volt – mondta el Torma Zoltán, a fonyódi Fapipa Étterem tulajdonosa. Hozzátette: nem volt könnyű személyzetet találniuk. – Az elmúlt negyven évben még nem volt ilyen nehéz a helyzetünk, a jelentkezők közül többről kiderült, nem szakemberek és óriási bérigényt fogalmaztak meg. Aki viszont bevált és megfelelően ledolgozta a 8-9 óráját, annak szinte ausztriai béreket fizettünk és teljes ellátást biztosítottunk – jegyezte meg Torma Zoltán, akitől azt is megtudtuk, hogy sok lengyel, svéd és német turista is ellátogatott az éttermükbe, ám a vendégek fele hazai településekről érkezett. – Nem zártunk be augusztus 20-ával, a tervek szerint szeptemberben végig nyitva leszünk, októberben és novemberben pedig péntektől vasárnapig várjuk vendégeinket – mondta el Torma Zoltán.

Végig telt házzal üzemelt egész nyáron az egyik siófoki szálloda. – A bevételeink meghaladták a korábbi évekét, de többet kellett költenünk rezsiköltségekre és beszállítóink is 30–40 százalékkal emeltek a tavasz folyamán – mondta el Tóth Gergely, CE Plaza Hotel igazgatója. Hozzátette: szinte minden vendégük belföldről érkezett. – A szeptemberünk is tele van már, sokan pedig már karácsonyra és szilveszterre is foglalnak – emelte ki a szállodaigazgató.

– Meglepően sok német vendég érkezett hozzánk, akik átlagosan egy hétre foglaltak – mondta el Lengyeltótiné Lajos Beáta, aki egy húsz vendég fogadására alkalmas panziót üzemeltet Balatonlellén. A tulajdonos hozzátette: folyamatosan meg tudták tölteni szobáikat, még szeptember első hetében is telt ház lesz náluk, de az őszi hétvégékre is sokan foglalnak. – Idén nem emelünk az árainkon, de a növekvő rezsiköltségek miatt jövőre kénytelenek leszünk, addig is napelemrendszer kiépítésén gondolkozunk – emelte ki Lengyeltótiné Lajos Beáta.