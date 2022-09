Augusztus végén elindult a rázógép a lengyeltóti dióültetvényen. A 220 hektáros ültetvény feléről szedik fel most a termést. Miután a rázás megtörtént, az idénymunkások gereblyével a sorok közepére húzzák a diót, majd egy gép felsöpri a termést. Egyenesen a helyi feldolgozóba kerül, ahol először mossák, válogatják, szárítják és utána csomagolják. – Reggel hétkor kezdtünk és négyig dolgozunk 1300 forintos nettó órabérért – mondta lapunknak Pápainé Szabó Malvin.

Fotós: Lang Róbert

A helyi asszony már rutinos diószedő, évek óta részt vesz a tóti diószüreten. – Nem könnyű a környéken munkát találni. Távolabb pedig még nehezebb, az utazás sokszor megoldhatatlan gondot jelent – tette hozzá. Rajta kívül a szüreti szezonban ötven idénymunkás is dolgozik a húsz állandó dolgozó mellett. Az aszály a dióültetvényeket sem kerülte el, közepes termésre számítanak idén. – Szerencsére légi permetezéssel sikeresen tudtunk védekezni a dióburok-fúrólégy ellen, viszont az aszály miatt apróbb a termés, közepes évre számítunk – mondta el Kovács Amelita, a Juglans Hungária Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a héjas tóti dió egy részét külföldre adják el, szállítanak belőle Németországba, Ausztriába és Szlovákiába is. Idén az egyik multiáruházban is kaptahó lesz termésük és helyben is értékesítik a diót.

– Jelentősen emelkedtek a költségek, munkabért is többet fizetünk, így a dió is drágább lesz az idén. Mi átlagosan 500 forintos kilónkénti árnövekedéssel számolunk – mondta el az ügyvezető. Kiemelte: átlagosan 10 százalékkal lesz drágább a diójuk, de a kereskedők ezen még tovább emelhetnek. Kovács Amelita megjegyezte, a gépi betakarítás csak optimális időjárási körülmények között lehetséges, nagy esőzés után mindenképpen szükségük van a munkáskezekre is.



Fotós: Lang Róbert

Várják az ideit

Az ország diótermő területének több mint harmada Szabolcs megyében van, ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye 871 és 646 hektárral. A Kaposvári Nagypiacon még a tavalyi diót árulják a kereskedők 3500–4500 forint közötti áron. Egy-két héten belül már itt is megjelenhet az idei. Már most is sokan keresik az őszi termést, de a legtöbbet a karácsonyi időszak előtt adnak el belőle.