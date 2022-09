Szegényesen laktak eddig, elkezdték az építkezést, de önerőből nem tudták volna befejezni, vallotta be Nagy Ottóné, aki a tervek szerint október végén új szociális bérlakásba költözhet a családjával. Kívülről már megnézték az új lakást, és nagyon tetszett nekik.

– Négy gyerekem van, a legidősebb dolgozik, de visszajár a családhoz – mondta az édesanya. – Közmunkásként dolgozom, fóliasátorban. Nem akarok messzebb munkát vállalni, mert így a gyerekekhez közel vagyok. A párom Kaposváron dolgozik lakatosként.

A felzárkóztatáshoz a pályázati támogatásból építettek egy csillagpont nevű szociális épületet, valamint egy közösségi szolgáltatóházat és szociális bérlakásokat. A csillagponton szociális munkások várják a rászorulókat, bármilyen munkával és életvitellel kapcsolatos kéréssel fordulhatnak hozzájuk. A szolgáltatóház közösségi programok, képzések, egészségügyi szűrések helyszíne. A faluban élők többsége roma származású.

– Mosógép, szárítógép és konyhai berendezések, fejlesztőjátékok sorakoznak a csillagpont helyiségeiben – mutatta lapunknak Polgár Tamara művelődésszervező.

Fotós: Muzslay Péter



– A mosási lehetőséggel, sőt a zuhanyzással is élnek a környéken élők – mondta Szojkó Kornélia szociális munkás. – A gyerekeknek rengeteg programja volt már, a nyáron együtt tanultak velünk. Volt egy kisfiú, aki két tantárgyból bukott, de azóta átment és ötödik osztályos lett. Számomra ez sikertörténet. A gyerekek és a felnőttek hozzáállása is sokat változott, tanulnak játék közben és megbecsülik a környezetüket.

A szociális munkásokhoz bármilyen gonddal fordulhatnak, erősítette meg Boros Anikó polgármester. Összesen 32 ember költözhet hamarosan új bérlakásokba, hét, többségében kisgyermekes családot segítenek tisztességes otthonhoz. Az utolsó épületek is lassan elkészülnek, már 80 százalékos a készültségi fokuk. A felújított vagy új épületekbe beköltözők életszínvonala javul, de ennek feltételei vannak, például hogy legalább az egyik szülőnek legyen munkahelye, ezzel ösztönzik a résztvevőket arra, hogy minél inkább beilleszkedjenek a társadalomba.

Fotós: Muzslay Péter

Kertgondozást és motorfűrész-kezelést is tanulhatnak a helybeliek

Október végén, november elején öt bérlakás készül el, ezzel összesen négy felújított, és három új építésű ház szerepel a programban. Több romos ingatlant vásároltak a faluban, a régi bolt és a kocsma épületét is ikerházzá alakították. A környéket alacsony iskolázottságú családok lakják, ezért motorfűrész-ke­zelői és kertgondozói képzéseket indítottak. A közelben sok az erdő és a fakitermelő vállalkozás, ezért abban bíznak, hogy a férfiak itt kaphatnak munkát. A nők a közmunkaprogramban nyolc fóliasátorban dolgoznak, gyümölcsöt és zöldséget ter­mesztenek akkora sikerrel, hogy másodszor is elnyerték a Magyarország legszebb konyhakertje címet. Az önkormányzat a közmunkaprogramban egy mangalicatenyészetet is működtet. A szegregációs program megvalósítását Szászfalvi László, a térség önkormányzati képviselője is támogatta.



Fotós: Muzslay Péter