Somogyot is érinti a postahivatalok ideiglenes bezárása

A Magyar Posta is durva takarékoskodásba kezd, több száz hivatalt zárnak be, és 300 munkavállalót el is küldenek. Most az is kiderült, pontosan melyek azok a somogyi települések, ahol bezárnak hivatalokat, és közzétették azt is, hová kell menniük a hoppon - és posta nélkül - maradt ügyfeleknek.

Fotós: Lang Róbert

A Magyar Posta ideiglenesen szünetelteti 210 településen 366 postahivatal működését az energiafelhasználás csökkentése érdekében, az irányítási és a szolgáltatási területeken történő átalakítások eredményeként pedig 300 munkavállalót érintő csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be – tájékoztatta a vállalat pénteken az MTI-t. Fotós: Lang Róbert A Magyar Posta Zrt. közleménye szerint azon a 101 településen, ahol több szolgáltatóhely működik, a fennmaradó postahivatalok megemelt kapacitással, több ügyfélkiszolgáló pulttal fogadják majd az ügyfeleket. Azon a 109 településen, ahol nincs másik nyitvatartó posta, a szolgáltatások a máshol már jól bevált mobilposta segítségével lesznek elérhetők. A Magyar Posta kiemelte: az érintett mintegy 740 dolgozó nem veszti el a munkáját, mindegyüket más postahelyekre irányítják át. A változás nem érinti a postai küldemények házhoz kézbesítését sem. A Magyar Posta hangsúlyozta: jelenleg és a jövőben is lényegesen túlteljesíti jogszabályi kötelezettségeit, mert az előírt mintegy 1600 posta helyett a szüneteltetést követően is országszerte több mint 2200 posta áll az ügyfelek rendelkezésére. A hazai lefedettség nemzetközi szinten is kiemelkedő, míg Magyarországon 3,46 posta jut 10 ezer lakosra, addig ez a szám Európában 2,91 – jelezték. A közleményben kiemelték, hogy ez a végrehajtásban dolgozó munkavállalókat nem érinti. A Magyar Posta közölte: a létszámcsökkentést törvényes keretek között, valamennyi vonatkozó jogszabály maradéktalan betartásával hajtja végre. A társaság vezetése az üzemi tanáccsal tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy külön megállapodás szabályozza az intézkedésben érintett munkavállalók munkaviszony-megszüntetésének feltételeit. "A vállalat számára továbbra is elsődleges szempont a szolgáltatások elérhetősége. Az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztés valósult meg, amelyekkel a postai szolgáltatások már nemcsak személyesen, hanem modern, digitális úton is hozzáférhetők. Mindemellett a postai szolgáltatások a rendelkezésre álló szolgáltatási helyeken, a változásokat követően is magas színvonalon állnak rendelkezésre ügyfeleink számára" – írták a közleményben. Változásban érintett szervezeti egység Szervezeti egység jelenlegi címe Postahely szüneteltetésének a kezdő időpontja Szünetelés időpontjától az egyetemes postai szolgáltató Szünetelés időpontjától az egyetemes postai szolgáltató címe Szünetelés időpontjától az egyetemes postai szolgáltató nyitvatartása Kaposvár 5 posta 7400 Kaposvár Frankel Leó út 1. 2022.11.12 Kaposvár 1 posta 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 15. H: 07:00-19:00, K-P: 08:00-18:00, Szo: 08:00-12:00, V: Zárva Kaposvár 9 posta 7400 Kaposvár Kaposfüredi út 105. 2022.11.12 Kaposvár 1 posta 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 15. H: 07:00-19:00, K-P: 08:00-18:00, Szo: 08:00-12:00, V: Zárva Kaposvár 3 posta 7400 Kaposvár Pécsi utca 3. 2022.11.12 Kaposvár 1 posta 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 15. H: 07:00-19:00, K-P: 08:00-18:00, Szo: 08:00-12:00, V: Zárva Kaposvár 8 posta 7400 Kaposvár Toponári út 28. 2022.11.12 Kaposvár 1 posta 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 15. H: 07:00-19:00, K-P: 08:00-18:00, Szo: 08:00-12:00, V: Zárva Somogyaszaló posta 7452 Somogyaszaló Kossuth Lajos utca 77. 2022.11.12 Mobilposta 7452 Somogyaszaló Kossuth Lajos utca 77. H-P: 11:00-11:30, Szo, V: zárva Magyaratád posta 7463 Magyaratád Bethlen Gábor utca 13. 2022.11.12 Mobilposta 7463 Magyaratád Bethlen Gábor utca 13. H-P: 13:00-13:30, Szo, V: zárva Zimány posta 7471 Zimány Kossuth utca 31. 2022.11.12 Mobilposta 7471 Zimány Kossuth utca 31. H-P: 11:35-12:05, Szo, V: zárva Sántos kirendeltség 7479 Sántos Magyar utca 1/a. 2022.11.12 Mobilposta 7479 Sántos Magyar utca 1/a. H-P: 08:40-09:10, Szo, V: zárva Siófok 11 posta 8600 Siófok Honvéd utca 54. 2022.11.12 Siófok 1 posta 8600 Siófok Fő utca 186-188. H: 08:00-18:00, K: 07:00-19:00, Sze-P: 08:00-18:00, Szo: 08:00-12:00, V: Zárva Siófok 9 posta 8600 Siófok Siófoki utca 2-4. 2022.11.12 Siófok 1 posta 8600 Siófok Fő utca 186-188. H: 08:00-18:00, K: 07:00-19:00, Sze-P: 08:00-18:00, Szo: 08:00-12:00, V: Zárva Fonyód 2 posta 8640 Fonyód Fő utca 7. 2022.11.12 Fonyód 1 posta 8640 Fonyód Ady Endre utca 3. H: 08:00-17:00, K-P: 08:00-16:00, Szo, V: Zárva Siójut posta 8652 Siójut Kossuth Lajos utca 14. 2022.11.12 Mobilposta 8652 Siójut Kossuth Lajos utca 14. H-P: 13:00-13:30, Szo, V: zárva Gamás posta 8685 Gamás Fő utca 97. 2022.11.12 Mobilposta 8685 Gamás Fő utca 97. H-P: 14:00-14:40, Szo, V: zárva Somogyvámos posta 8699 Somogyvámos Haladás utca 13/A 2022.11.12 Mobilposta 8699 Somogyvámos Haladás utca 13/A. H-P: 09:00-09:30, Szo, V: zárva Nikla posta 8706 Nikla Berzsenyi Dániel utca 127. 2022.11.12 Mobilposta 8706 Nikla Berzsenyi Dániel utca 127. H-P: 11:50-12:20, Szo, V: zárva Somogyfajsz posta 8708 Somogyfajsz Kossuth Lajos utca 63. 2022.11.12 Mobilposta 8708 Somogyfajsz Kossuth Lajos utca 63. H-P: 13:30-14:00, Szo, V: zárva Balatonújlak posta 8712 Balatonújlak Balaton utca 2. 2022.11.12 Mobilposta 8712 Balatonújlak Balaton utca 2. H-P: 08:45-09:25, Szo, V: zárva Nemesvid posta 8738 Nemesvid Dr. Huszti Dezső utca 2. 2022.11.12 Mobilposta 8738 Nemesvid Dr. Huszti Dezső utca 2. H-P: 14:40-15:10, Szo, V: zárva

