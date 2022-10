Különböző keresztény felekezetek tagjai közös alkalmat szenteltek a Teremtés ünnepének a ságvári római katolikus templomban. A teremtésvédelmi hét idei mottója „Szent ez a hely, ahol állsz – Halld meg a teremtmények hangját!” idézet igazi erőforrást jelentett a hívek számára. A Biblia üzenetének mélységeit és gazdagságát tárták fel a szolgálattevők. Az egek „mondanivalóját” Bozsoki-Sólyom János református, a vizekét Lampért Gábor evangélikus, míg az Úr hangját Bicsár László római katolikus plébános adta át a híveknek. Elhangzott: sokszor elfelejtünk felfelé tekinteni, Istenre figyelni. Az Úr fontos kommunikációs eszköze az ég, mely teremtmény is, hiszen nincs némaságba burkolózva, tanúságtétel is, mert minden embert magával ragadhat.

Isten lelke lebegett a vízek fölött – olvashatjuk a Szentírásban, és valóban a teremtés kezdeti reménye már a vízekhez kapcsolódott. Ez a lételem kifejezi Isten aktív fenntartó jelenlétének jelentőségét a megtisztulás, a megújulás és az új élet lehetőségével. Hallhattak arról is az egybegyűltek, hogy az Istennel való találkozás lehet váratlan, meglepetésszerű, ahogy Mózes esetében is.