Apránként ugyan, de a nap végére mindig megteltek a hatalmas bevásárlókocsik a kaposvári Tesco áruházban. Az üzletben péntektől vasárnapig a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központnak lehetett felajánlani különféle tartós élelmiszert. A száraztésztákat, lisztet, cukrot, konzervet, édességet, tartóstejet a hajléktalanszálló munkatársai, ellátottjai, a vöröskereszt ifjúsági- és a Kometa önkéntesei gyűjtötték.

Kis Edit vasárnapi szabadidejét áldozta fel azért, hogy segítsen gondozási központnak. Lapunknak elmondta, fellelkesíti, ha a rászoruló embereket ily módon is támogathatja. Kiemelte, a példamutatás fontos dolog számára és amellett, hogy segített a gyűjtésben, a lehetőségeihez mérten adakozott is.

Az Élelmiszerbank egyesület által szervezett gyűjtéséhez a Tesco üzletei mellett, az Aldi, az Auchan és a Metro áruházakban is várták a felajánlásokat az elmúlt napokban. Cseh Balázs az Élelmiszerbank elnöke lapunknak elmondta, az élelmiszer-osztásaikon sajnos egyre több új arccal, korábban nem ismert látogatóval találkoznak. Olyan emberekkel is, akik tavaly még maguk is felajánlást tettek a nehezebb sorsú emberek számára, de idén már segítségre szorulnak. – Számukra óriási támogatást jelenthetnek a tartósélelmiszer-csomagok, hogy ki tudjanak törni a szorult helyzetükből. Önkénteseinkkel az ő számukra kértük a vásárlók segítségét a több napos akcióban, hogy senkinek ne maradjon üresen a tányérja az ünnepek idején – hangsúlyozta Cseh Balázs.

Az adományokból főként időseket, nagycsaládosokat, családsegítő szolgálatok és gyermekotthonok ellátottjait, fogyatékkal élő embereket, hajléktalanokat és az ország legelmaradottabb településein lakókat segítik majd.



Ársapkás termékekhez is hozzájutnak a gyűjtésen

Nagy Bernadett Beáta a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ vezetője érdeklődésünkre elmondta, az élelmiszergyűjtési akcióra pályázni lehetett, ezáltal tudtak csatlakozni a gyűjtéshez. A Tescoban felajánlott termékekből állítják majd össze a karácsonyi csomagokat. Nemcsak a hajléktalanszálló gondozottjai részesülnek a felajánlásokból, hanem azok az ellátottak is, akik albérletben élnek ugyan, de a jövedelmük csak arra elég, hogy a rezsit kifizessék. – Olyan tartós élelmiszerekhez is hozzájutunk most, amelyek ársapkás termékek és csak korlátozott számban tudjuk megvásárolni – mondta Nagy Bernadett Beáta. – Azt már látjuk, hogy cukorból sok felajánlás érkezett és édességet is adakoznak az emberek. Ezekből karácsonyra is tudunk csomagot készíteni – tette hozzá a hajléktalanszálló vezetője.