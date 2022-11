A zeneiskolának helyet biztosító intézményrész teljes körű hangszigetelése a meghosszabbított téli szünet idején várható, így az oktatást remélhetőleg nem zavarja. A felújítást a fenntartó egyházmegye finanszírozza.

Több mint százharminc általános- és középiskolás diák fordul meg napi rendszerességgel a családiház-jellegű épületben, ahol csaknem tíz hangszeren játszanak. A hangszeres órák mellett szolfézst oktatnak és kóruspróbák is zajlanak az épületben. – Komoly szervezést igényel, hogy egy időben hol és milyen órákat tudunk tartani úgy, hogy az ne zavarja a zeneoktatást – mondta el Bogáthy Gábor, a zeneiskola igazgatója. – Ennek megoldására kaptunk ígéretet, és reményeink szerint jövőre már ez a problémánk is megoldódik.

Bogáthy Gábor elmondta azt is, hogy a zeneiskola pályázati forrásból minden növendékének gyermekfilharmóniahangverseny-bérletet is biztosít, mert fontosnak tartják, hogy a gyerekek átéljék azt az élményt, amit egy hangverseny nyújthat számukra. – Sajnos nem minden szülő engedheti meg magának a bérlet vásárlását, különösen, ha két-három gyermek is zenét tanul a családban – tette hozzá az igazgató.

Megtudtuk továbbá, hogy az iskola több mint húszéves múltra visszatekintő fúvószenekara mellett a kóruséneklés is egyre népszerűbb. A tagok az iskolaközpont legfontosabb eseményeinek állandó fellépői, de a városi rendezvényeknek is gyakori meghívottjai. Az iskola mindezek mellett lehetőséget biztosít a gyerekeknek nyári táborozásra is, idén Kőröshegyen töltöttek el együtt pár napot a növendékek. A Rozina Gábor vezette zenekar, valamint Kalocsainé Pintér Mónika Harmónikum Kórusa többek közt a zene világnapján és az Ars Sacra fesztiválon is bemutatkozott idén. –A fellépések mellett természetesen növendékeinket országos versenyekre is felkészítjük, ahol minden alkalommal szép sikereket érnek el – tette hozzá az igazgató, majd kiemelte, a klasszikus zene mellett hangsúlyt fektetnek a néphagyományokra is. Ennek jegyében szervezik következő eseményüket november 8-án, ahol az iskola diákjait csapatversenyekre várják, ezen kívül népzenei koncerttel és táncházzal készülnek.