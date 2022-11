A prémium dízel is gyorsan elfogyott, ezért csak 100-as oktánszámú üzemanyagot tudtak tankolni az autósok. Ennek literjéért azonban 688 forintot kértek el. A kúton hatalmas sor alakult ki nem sokkal délután 4 óra előtt. Akik nem bírtak várakozni, vagy sokallották az üzemanyag árat, azok továbbhajtottak egy másik töltőállomásra, de nem feltétlenül jártak szerencsével ott sem.

A Kaposvár és Kaposújlak közötti MOL kúton is több tankolópisztolyon olvasható volt az „üzemen kívül” felirat. Gázolajat egyáltalán nem lehetett vásárolni, 95-ös benzinből azonban még volt készleten. A hír gyorsan terjedt az autósok között, egymás után gurultak be a kocsik, hogy még tudjanak tankolni. Nemcsak a MOL töltőállomásokon volt fennakadás, a Shell és a kisebb kutakon is elfogyott a hatósági áras üzemanyag.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Szalay Szabolcs a Tele-Tank kutakat üzemeltető cég ügyvezetője lapunknak elmondta, egy kútjuk kivitelével mindenhol üzemanyag hiány van, a vásárlókat csak prémium dízellel tudják kiszolgálni. Kiemelte, már egy hete elfogyott az ársapkás gázolaj és benzin. Utóbbiból azonban csütörtökön valamennyit kapnak majd, ezért a kaposvári, a nagyatádi, a balatonszentgyörgyi és a dombóvári kúton újra lehet majd tankolni.

A kaposfői AVIA kúton nincsen hiány semelyik üzemanyagból. A töltőállomáson jelentősen megnőtt a forgalom, emiatt a kút vezetősége úgy döntött, hogy jócskán korlátozza a tankolható mennyiséget.