Somogy, Tolna és Baranya megyéből 29 csapat indult a vetélkedőn, közülük a legjobb tíz mérkőzött meg egymással csütörtökön Kaposváron. Somogyot három, Baranyát öt, Tolnát kettő csapat képviselte. A megyéből a barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium, valamint a Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum diákjai versenyeztek.

A vetélkedőt minden évben meghirdeti az Európai Bizottság magyarországi képviselete és a Europe Direct Hálózat, amelyre négy fős középiskolai csapatok jelentkezhetnek. Lucz Bianka a kaposvári Europe Direct iroda vezetője lapunknak elmondta, a fiataloknak az elméleti tudásuk mellett a kreativitásukat is meg kellett mutatniuk. A versenyzők keresztrejtvényt oldottak meg, úti tervet készítettek és ifjúsági napot szerveztek. A legeredményesebb csapatok értékes jutalmat nyertek. A fődíj egy prágai kirándulás, amelyre nemcsak a győztesek, hanem osztálytársaik is elutazhatnak. A részvevők emellett több más értékes jutalmat is kiosztottak a szervezők.