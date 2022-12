A Szívek utcája – így nevezte el a közösségi összefogásból az adventre feldíszített közteret Kálmánné Kovács Kata, aki különféle akciókkal igyekszik jobb kedvre deríteni a környezetében élőket. Ötletgazdaként az adventi időszak kezdetére hirdetett meg egy akciót, amelyhez ismerősei és barátai is csatlakoztak. Kitalálták, hogy a környéken egy kiválasztott utcát közösen megszépítenek, ezzel önmagukat és az ott élőket is ráhangolják az ünnepre. A Zöldfodorka utcát szállták meg, és a 28 ház mindegyikét végigjárták, díszeket raktak ki az ajtókra, kerítésekre. Közben süteményt kínáltak, beszélgettek az ott lakókkal.

– Azt gondolom, hogy az adventnek nem a fényfüzérekről és a nagy csinnadrattával körülvett karácsonyi vásárokról kell szólnia, hanem a közösségről – mondta Kálmánné Kovács Kata. – A mostani energiaválsággal teli időkben a kertvárosban is vannak gondok, a közvilágítás és az utak állapota nem tökéletes. De nem szabad hagyni, hogy a negatív érzések befolyásoljanak bennünket. Mindig teszünk azért, hogy egy kis boldogságot és reményt tudjunk adni másoknak, és legalább a példamutatással mosolyt csaljunk az arcokra. Senki sincs egyedül, és jó, ha számíthatunk egymásra.

Megfigyelhető, hogy a kertvárosban egyesek bezárkóznak, ezért nem is gondolnak a saját házuk adventi csinosítására. A helyiek meglepődtek, de senki sem küldte el a díszítőket, sokan boldog ünnepeket kívántak nekik.

Az ötletgazda azt szeretné, ha hagyományt teremtenének, és minden évben egy másik utcát választanának ki erre a célra. Az idén azért esett a választás a Zöldfodorka utcára, mert ott sokan tartózkodnak életvitelszerűen. A Szívek utcája a jelek szerint sikeres kezdeményezés lett, mert országban másutt is átvették a kaposváriak ötletét.

Valami már elindult, az aszfaltozásra egyelőre még várnak

A zártkertekben élők közül Erős Ferenc a Csiperke utcaiak gondját vállalta fel, mert ha esik az eső, az utca végén gyalog csak bokáig érő sárban lehet közlekedni, és autóval sem lehet odáig elhajtani, osztotta meg szerkesztőségünkkel tapasztalatait. A nagyjából háromszáz méter hosszú útszakasz felétől ugyanis nincs aszfalt. Erős Ferenc azt is elmondta, hogy úgy látja, a környéken több utcában is aszfaltoztak az utóbbi időszakban. – Ezért bementem a városgondnoksághoz, ahol azt az ígéretet kaptam, hogy a Csiperke utca is sorra kerül, ám erre egyelőre még várunk – mondta.

Kálmánné Kovács Katát az ősszel a településrészi önkormányzat külső tagjának választották. Úgy érzi, hogy talán elindult valami a zártkertekben is, mert három utcát is felújítottak a kertvárosban. – Remélem, hogy egyre több utca sorra kerül a közeljövőben – tette hozzá Kálmánné Kovács Kata.