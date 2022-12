A Fusetechnél nemcsak a gyárcsarnok dolgozói öltöttek magukra karácsonyi mintás ruhát, hanem az irodások is. Voltak, akik mikulássapkát húztak, vagy szarvasagancsot tettek a fejükre. Gazdag Viktória a cég HR-vezetője elmondta, hat évvel ezelőtt csatlakozott a vállalathoz, azóta minden évben megszervezi a „csúnya pulcsis” napot. – Ilyenkor szoktuk átadni a karácsonyi ajándékokat is – mondta Gazdag Viktória. – Akik beöltöztek, ők pluszban még édességet is kaptak. Látni a dolgozókon, hogy nagyon feldobta a napjukat ez az alkalom. Egy átlagos munkanaphoz képest sokkal jobb hangulatban töltötték el a műszakot – tette hozzá a HR-vezető. A Fusetechnél jelenleg mintegy 350-en dolgoznak, közülük nagyjából százan bújtak színes pulóverbe.

Délutáni műszak