Gyócsi Krisztián nagyapja több mint ötven éven át méhészkedett, a fiatal méhész gyerekként szívesen sertepertélt a kaptárok között. Végül 2006-ban határozta el, hogy folytatná a családi hagyományt. Három méhcsaláddal kezdtek, mára már száznegyven dolgozik kaptáraikban. – Ez a kaptárvas legalább ötven­éves, még a nagyapámé volt, mai napig ezt használom – mutatta az örökségként kapott speciális eszközt a besliahegyi méhész.

– Az idén jó évet zártunk, három év után sikeresen tudtunk akácmézet termelni, és a többi mézfajtából is lett bőségesen – mondta el a méhész. A munkába két nagyobb kislánya is besegít, főleg a pörgetésben, a legkisebb kétévesre pedig a mézkóstolásban számíthatnak. A hagyományos mellett krémmézeket is készítenek. – Többször kell mozgatni, meg kell törni a kristályokat, és attól lesz puha a méz, a beltartalmi értéke nem változik, de könnyebb fogyasztani – mutatta a különleges állagú repcemézet. Hozzátette: a gyomorsavproblémákkal küzdőknek előszeretettel ajánlja, a kávéjukba is ezt a mézet teszik reggelente. Az öreglaki iskolában mind a gyerekek, mind a tanárok csodálkozva nézték, milyen puha ez a méz, és szívesen kóstolták.

A repce- és akácméz mellett vegyes virágmézet is készítenek, utóbbi fogy a legjobban, valószínű a kedvezőbb ára miatt. De ünnepek előtt kedvelt a mézbe áztatott saját ter­mesztésű diójuk is. Közel ötszáz Milotai 10-es fajtájú diófájuk cseperedik 3,5 hektárnyi területen.

– Helyben értékesítjük a mézeinket, a kicsi gyerekek miatt nincs időnk piacozni, a párom védőnő, én rendőrként dolgozom, a méhészettel csak a szabadidőnkben tudunk foglalkozni – mondta el Gyócsi Krisztián. Hozzátette: a jövőben szeretnének minél többféle krémmézet előállítani.

A mézek mellett saját készítésű szőlő- és almalevet is készítenek. – Négy éve döntöttük el, hogy csak biológiai szereket használunk, kémiait egyáltalán nem, és a kaptárakban is a saját viaszunkat alkalmazzuk – mondta el Gyócsi Krisztián.