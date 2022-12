Egy háztartás villamosenergia-költségének 30 százalékát a világítás teszi ki, ezért nem mindegy, milyen fényforrásai vannak a lakosságnak. A város ezért is tartotta fontosnak, hogy ilyen módon is segítse a polgárokat. A cserével évente több tízezer forintot lehet megtakarítani.

A led.kaposvar.hu oldalon lehet regisztrálni, de az oldalon megtalálhatóak azok a regisztrációs pontok, ahol segítenek is a városlakóknak. A regisztrációhoz a személyes okmányokon túl az utolsó tárgyhavi villanyszámlát kell még bemutatni. Az igénylő kiválaszthatja, meleg vagy hideg színvilágú fényforrásokat szeretne, és a foglalat típusát is megadhatja. A pályázókkal szemben elvárás, hogy a LED-eket két éven át használják. A program szakmai partnere a CYEB cég, amely egyébként két éves garanciát is ad az izzókra.

A regisztráció idejét kitolták, így egészen december 15-ig lehet jelentkezni az ingyenes LED-es fényforrásokért, amelyeket várhatóan 2023 februárjában vehetnek majd át az igénylők.