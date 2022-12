A hideg Deseda tóban és a Balatonban is sokan megmártóztak az új év első napján. Amíg a fürdőzők a vízben lubickoltak, a kaposvári kórház szülészetén többen is meglátták a napvilágot. Január első két napján összesen nyolc gyermek született. A leggyorsabban újévkor 11 óra 35 perckor Abigél, ezzel ő lett a megye első babája. Halál­eset is történt az év első napján. A Fino Kaposvár férfiröplabda-csapatának 19 éves játékosa, Iván Gergő, egy tapolcai balesetben veszítette el életét.

Az újévi országos melegrekord is Somogyban dőlt meg. Főnyeden 17,5 fokot mértek, 2,2-vel többet, mint 1921-ben Sopronban. A szokatlanul jó idő ellenére azért az éjszakák hidegek voltak. A kaposvári hajléktalanszálló ezért is vásárolt nyolc polifoamból készült mobil iglut. A hőszigetelő kapszulahotelben 15 fokkal van melegebb, mint a szabad ég alatt.

Az év első hónapjában még tombolt a koronavírus-járvány Somogyban is. Az egészségügyi intézményekben és több cégnél is szerveztek oltási napokat. A szakemberek hétköznap és hétvégén is sorban adták be az injekciókat. Többen már a negyedik vakcinát kapták meg. A covid miatt több oktatási intézményben is rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.

Január végén Varga László megyés püspök lett Kaposvár díszpolgára. A hónap végén mutatták be Los Angelesben a Kaposváron forgatott Korai menyegző című filmet, melyre az alkotók is elrepültek. Vör­sre megérkezett Kele, a gólya. Az ország leggyorsabb madara január 24-én tért vissza a megyébe. Halálesettel zárult a hónap utolsó napja is. Elhunyt Babarczy László, Kossuth-díjas rendező, a Csiky Gergely Színház egykori igazgatója.

Február elsején vezették be az országban az élelmiszerár­stopot. Az intézkedésnek köszönhetően először hat termék árát rögzítették. Magyarországon is ritka római-kori aranypénzt rejtett a somogyi föld. A több millió forint értékű fizetőeszközt a Rippl-Rónai Múzeum régésze, Varga Máté és önkéntesek találták meg. Az apró érmét februárban mutatták be lapunknak. A hónap közepén adták át a balatonfenyvesi kisvasút megújult állomáshelyeit. A beruházás 650 millió forintba került. Februárban újabb 3 hónappal hosszabbították meg az üzemanyagár-stopot. Emiatt sok töltőállomáson tankolási korlátozást vezettek be.

Februárban robbant ki a háború Ukrajnában. A református egyház azonnal megmozdult és gyűjtésbe kezdett. Március elején Kaposvárról is több autónyi adomány indult el a határhoz közeli Márokpapiba. Március 7-én lélegezhetett fel a megye is.

Az idősotthonok és a kórházak kivételével megszűnt a kötelező maszkviselés. Március 17-én Szijjártó Péter külügyminiszter jelenlétében letették a Kométa új egységének, s a török Sisecam üzem alapkövét. Egy héttel később pedig felszentelték a megújult kaposvári székesegyházat.