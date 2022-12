A bejelentés után sokan indultak azonnal a töltőállomásokra Kaposváron, hogy még utoljára hatósági áron töltsék tele járműveiket. Láttunk olyan sofőrt, aki a pizsamája fölé húzott melegítőben sietett a kútra. Érthető volt a sietség, mert amint eltörölték az ársapkát, a 95-ös benzin ára 33,5 százalékkal 641 forintra, a normál gázolajé 45,6 százalékkal 699-re emelkedett.

Sok autós azonban csak szerda reggel csodálkozott rá, hogy egyetlen éjszaka mennyit drágult az üzemanyag. Az általunk megkérdezett autósok örültek annak, hogy több mint egy évig 480 forintos áron tankolhattak, de az üzemanyaghiányt megtapasztalva mind azt mondták: ideje volt már megszüntetni az ársapkát.

A kedvezményes tankolási lehetőséggel a magánszemélyek mellett a taxisok is élhettek az elmúlt hónapokban. Lengyel Balázs, a City Intertaxi Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, örültek az olcsóbb üzemanyagnak, de megértik azt, hogy tovább már nem lehetett fenntartani a kedvezményes tankolási lehetőséget. Kiemelte, azzal, hogy eltörölték az ársapkát, a taxisok költségei tovább emelkednek, amit várhatóan a jövő év elejétől áthárítanak az utasokra. – A városi utak 100-200 forinttal drágulnak, és a vidéki utak kilométeréért is többet kell majd fizetni – mondta.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu tulajdonosa lapunknak azt mondta, várhatóan január végéig is eltart, mire mindenhol lesz megfelelő mennyiségű benzin és gázolaj.

Berényi Sándor László (Nagykorpád): – Most szembesültem azzal, hogy megdrágult az üzemanyag, de nyilván jobb volt 480 forintért tankolni több mint egy évig. Németországban dolgozom, ott ha jól emlékszem 1 euró 80 centet kérnek el egy literért, ezért itthon jóval olcsóbb volt. Különösebben nem bosszant az ársapka eltörlése, mert így végre mindenhol lesz üzemanyag. Tihanyiné Böröcfi Veronika (Juta): – Természetesen a literenkénti 480 forintos árnak jobban örültem, de megértem, hogy ezt el kellett törölni. Azt gondolom, hogy ez a helyzet már káoszt okozott a kutakon, ezért is döntöttek így. Annak azonban sokkal jobban örülnék, ha visszatérne a néhány évvel ezelőtti ár, amikor még 300 forintba került egy liter üzemanyag. Zoboki István (Kaposvár): – Jó volt az ársapka, mert olcsóbban lehetett üzemanyagot venni, csak az volt a baj, hogy néha nem lehetett tankolni. Az elmúlt hétvégén is kútról kútra jártam, hogy benzinhez jussak. Most is a céges dízeles kocsimat használom. Abban bízom, hogy hamarosan stabilizálódik a helyzet a kutakon, és minden üzemanyagfajtából lehet majd kapni.