Kerékpárutat építenek, s fejlesztenek a Hősök terén, a Csíkos háznál és a Szabadidőközpontnál. A Hősök terén az emlékezet szobrainak környéke újul meg és új járdaszakaszok is készülnek. Megújul a járda az Arany János Általános Iskola felé és a parkolókat is felújítják. A templom előtti közterületen különleges pergola épül. A fák állapotát felmérték, kettőt biztosan vissza kell vágni majd a kivitelezés során. A Csíkos ház előtti tér is változik, azonban ez részben városi, részben magántulajdonban van. A város vezetői bíznak benne, hogy a magánterületek tulajdonosa is csatlakozik majd a városkép szebbé tételéhez – hangzott el a városi fejlesztésekről tartott egyeztetésen. Remélik, hogy a tulajdonosok is partnerek lesznek