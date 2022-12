Szkafander segítségével ismerkedett szinte testközelből a tudományos kutatásokkal a Dráva Völgye Technikum és Gimnázium diákjainak egy csoportja.

Jakab Ferenc, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója beszélt nekik a biológiai fegyverként is számontartott vírusokról és a velük kapcsolatos kutatásokról. A magyar virológus, a PTE rektorhelyettese szorgalmazza, hogy az utánpótlás-nevelés érdekében több középiskolát is megajándékozzanak egy-egy már a laboratóriumi munkából kiöregedett védőruházattal. Ezzel lehetőséget nyitnak arra, hogy a labor tevékenységéről is tájékoztatást adjanak. Nem titkolt céljuk, hogy minél több tehetséges fiatalt nyerjenek meg a kutatómunkának.

A Barcsra került szkafander éppen egy volt DVK-s diáké, Földes Fannié volt. A diákok rövid tájékoztatást kaptak a biológiai biztonság, a patogének fogalmáról. Megismertették velük a laboratóriumi fokozatokat. Arról is beszéltek nekik, miért meghatározóan fontos a víruskutatás.