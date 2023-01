A kaposvári díszállat-kereskedő halálával a kereskedés valószínűleg végleg bezár, de az emberségéről híres állatbarát hagyatéka nem vész el. A több száz jószágból álló mernyei farm a halála után is fennmarad. – Egy emlékparkot, miniállatkertet szeretnék nyitni – mondta lapunknak az öccse, Pintér János. – A bátyám nekem olyan volt, mintha az apám is lett volna. Kilenc éve veszítettük el édesapánkat. Én informatikus lettem, de nagyon sokat tanultam az állattartásról a testvéremtől – mondta Pintér János.

Hozzátette: most azon is dolgozik, hogy emlékpark őrizhesse testvére állatok iránti szeretetét. A testvérek együtt dolgoztak a Leguán díszállat-kereskedésben is, ahol János csendestársként vette ki részét a munkából. Azt mondta, az üzlet sorsa elkerülhetetlenül a bezárás lesz majd. Egyébként is fontolgatták már ősszel, hogy kisebb helyre költöztetik a különleges állatseregletet onnan, ugyanis a megemelkedett rezsiköltségek miatt, túl drága lett volna a fenntartása.

– Olyan fajokról van szó, amelyeknek folyamatosan kell a fűtés és az áramszámla is rendkívül magas lett volna ezen a helyen – mondta. – Azt terveztük, hogy csökkentjük a költségeket, de az ő halála után nem tudnám elképzelni, hogy valaki más lássa el ezeket a feladatokat, hiszen így csak ő tudta – mondta Pintér János. – Számára ez nemcsak vállalkozás volt, hanem az élete. Azt szeretném, ha az üzlet egy pozitív emlék maradna mindenkinek, aki odajárt vagy csak megfordult ott, tette hozzá a testvér.