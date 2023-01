Már másfél éve őrizgette otthonában a mostani versenyre nevezett díjnyertes alkotását Lőrincz Ferenc. A víz alatti hajóroncsot még 2021-ben a búvárfotós világbajnokságon, egy edzésnapon örökítette meg. A kép Porto Santo partjainál, az Atlanti-óceánban készült.

– A versenyt megelőzően több edzésnapot is szerveztek, de az ott készült képeket nem lehetett nevezni a bajnokságra – mondta el érdeklődésünkre Lőrincz Ferenc. – Így sikerült elkészítenem ezt a képet. Ez is eredeti felvétel, annyi változtatással, hogy átalakítottam fekete-fehérre – tette hozzá a búvárfotós.

Fotós: ifj.Lorincz Ferenc

A képen látható hajóroncs negyven évig szolgálta a portugál haditengerészetet. Az 1970-ben épített hadihajó a General Pereira D’Eça NRP a „João Coutinho” osztályba tartozó hat korvett egyike volt, melyet még 2016. július 13-án süllyesztettek el a Porto Santo-i öbölben. A hajóroncs 2021 októberében a 18. CMAS Búvárfotós Világbajnokságnak az egyik merülőhelyszíne volt.

Lőrincz Ferenc kiemelte, Európában több helyszínen, egyebek mellett a Kanári szigeteken, Madeirán is látható hasonló víz alatti hajóroncs. A legtöbb helyen uniós pénzből alakították ki az ilyen jellegű turisztikai fejlesztéseket. A mesterséges zátonyként használt látványossághoz ugyanis több turistát oda lehet csalogatni.

Lőrincz Ferenc arról is beszélt, hogy nagyon nehéz és drága is megsemmisíteni a hajókat, ezért is választják több országban az ilyen megoldást. Mielőtt elsüllyesztik a vízi járművet minden környezetre káros, veszélyes hulladékot kiszednek belőle, majd a fémszerkezetet a víz alá „küldik”. A hajóra ezután aztán a korallok rátelepednek és a halak is beköltöznek a roncs­ba.

Az amerikai fotópályázatra hat kategóriában lehetett nevezni a világ minden pontjáról. A megmérettetésen több száz fotós vett részt. A versenyen művészeti, viselkedési, kompakt, macro, nagy látószögű és roncs kategóriában várták az alkotásokat. Lőrincz Ferenc elmondta, az ilyen jellegű versenyekre általában meghívásos alapon, felkérésre lehet bejutni, de spontán is nevezett már. A kaposvári búvárfotós hozzátette, pontos mérések ugyan egyelőre nincsenek, de alkotásai a világ legjobb száz búvárfotósának munkái között szerepelnek.



Drága megsemmisíteni a hajókat

Hat éve az óceán mélyén pihen a roncs

Fotó: Ifj. Lőrincz Ferenc