A segesdi önkormányzat szervezésében tartották meg az első kolbásztöltősütő versenyt szombaton a művelődési házban. A csapatoknak az önkormányzat biztosította az öt kilogrammnyi sertéshúsból, paprikából és bélből álló alapcsomagot, melyhez a nevezők hozták különleges, és természetesen titkos saját fűszereiket. A kolbászsütést a szabadban lévő sátrak alatt bonyolították le a néha szemerkélő, néha zuhogó esőben.

A verseny közben jól fogyott a bot és pálinka is, nem ritkán a fel-felcsendülő harmonikamuzsikára jó páran énekkel is buzdították társaikat. Verseny közbenk zsűrizték is a munkafolyamatokat, az egészségügyi előírásokat, megízlelték a fűszerezést, pontozták a helyszín és a tálalás minőségét. Megtapsolták egymás sikerét az eredményhirdetéskor Pékó Gábor alpolgármester elmondta, a kolbásztöltő versenyből a jövőben szeretnének hagyományt teremteni.

Fotók: Györke József