A kitüntetéseket még 1995-ben alapította a somogyi képviseleti testület, és az országban egyedülálló módon osztják azóta. Az év munkáltatója 2024-ben Takács Tamás, a KAVÍZ Kft ügyvezető igazgatója lett. Harminc éve dolgozik a szakmában, volt gazdasági vezető és ügyvezető is a cégnél, jól menedzselte a csatlakozást a Nemzeti Vízművekhez. A kitüntetett kiemelte, hogy összetartó törzsgárda tagság alakult ki náluk. Az év szakszervezeti vezetője címet Lajos Zoltán, a pécsi BIOKOM Kft szakszervezeti titkára nyerte, a díjat átvette Lukács Ferenc, a főnöke. Lajos Zoltán munkájának köszönhetően 100 új taggal nőtt az érdekérvényesítő képesség. Az év nyugdíjas szakszervezeti vezetője Kiss-Juhászné Horváth Hajnalka lett, aki a VBKM-nél, a Kaposvári Villamossági Gyár elődjénél szakácsként kezdte, és most szereti az idős tagokat támogatni. Érdekesség, hogy úszóként világbajnoki 6. és 9. hely is volt az eredményei között. A díjra a Vasas Szakszervezeti Szövetség javasolta.

Kiosztották az alapítványi támogatásokat

A Szolidaritás Alapítvány 35 éve kezdte működését Egerszegi László és Svajda József gondozásában, hogy segítse a rászorulókat, az időseket, és a fiatalok tanulmányait. A kuratórium harminc szervezettől és magánszemélytől kap ehhez támogatást. A koronavírus-járvány alatt is segítették a kaposvári kórházat, a mentőket, a Munkácsy Gimnázium Lóczy Lajos földrajzversenyét, és a József Attila szavalóversenyt, valamint egyházi közösségeket. Az alapítvány az idén a Gyékényes Vasutas Szakszervezet, a Kaposvári és a Somogyszobi Vasas Szakszervezet, valamint a Kaposvári Vasasok nyugdíjas alapszervezeteinek tevékenységét támogatja, jelentették be az ünnepségen, ahol Dér Tamás kaposvári alpolgármester, valamint Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Önkormányzat elnöke is részt vett. Dér Tamás felolvasta Szita Károly levelét, kitérve arra, hogy Kaposváron szinte nincs munkanélküliség, és a város újraiparosítása új kihívásokat hozott.