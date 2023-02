Biztonságot ad kamerarendszer

Szita Károly Kaposvár polgármestere köszöntőjében kiemelte, az, hogy ma nyugodt szívvel és büszkén mondhatjuk, hogy Kaposvár biztonságos város, ezt nagy mértékben önöknek köszönhetjük. – Nem volt ez mindig így – emelte ki a polgármester. – Voltak olyan városrészeink, ahol nappal sem szívesen sétáltak a nyugodt, békés, mindennapokra vágyó kaposváriak, és voltak olyan időszakok is, amikor a rendőrség nem volt abban az állapotban, hogy teljes mértékben garantálni tudta volna a biztonságunkat – mondta Szita Károly. A polgármester hozzátette, a városban működő kamerarendszer is hozzájárult ahhoz, hogy Kaposvár biztonságos város. Jelenleg több mint 300 kamera működik az utcákon. Gelencsér Attila Kaposvár és térségének országgyűlési képviselője az eseményen elmondta, az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a rendőrség, megoldottak több problémát is és ma már nem téma az, hogy milyen a közbiztonság Kaposváron és környékén.