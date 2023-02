Kevés olyan európai ország van, amelyik jobb földtani adottságokkal rendelkezik hazánknál a geotermikus energia tekintetében – hangzott el azon az országjáró konferencián, amelynek szerdán a kaposvári városháza adott otthont. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) szakemberei adtak felvilágosítást a témáról az érdeklődőknek.

– Az orosz-ukrán konfliktus és az emiatt kialakult energiaválság egész Európára nagy terhet ró, de felerősíti a megújuló energiaforrások iránti érdeklődést is – mondta Gonda Bence stratégiai elnök-helyettes. – A geotermikus energia tekintetében Magyarország a kontinens élmezőnyében van, és már az ókori rómaiak is használták ezeket a hazai hőforrásokat. Mindennek ellenére rengeteg kihasználatlan kapacitásunk van, ezért az ősszel az országgyűlés elfogadott egy jogszabálycsomagot, amelynek az a célja, hogy egységes, átláthatóbb szabályozási rendszer alakuljon ki, és az engedélyezési eljárásokat az SZTFH-ra bízta. Az új törvény márciustól lép életbe, és ennek részleteit ismertetjük meg a vállalkozókkal és az önkormányzatokkal.

Dél-Somogy kilátásai jók, az olajipari adatokból erre lehet következtetni, valamint Kaposvár és közvetlen környezete is kedvező geotermikus adottságokkal rendelkezik, erről beszélt előadásában Fancsik Tamás, az SZTFH földtani igazgatója. Azonban a földtani aljzati szerkezetet behatóbban meg kell vizsgálni egy esetleges projektindítás előtt. 2000-2500 méter mélyről már nyerhető 70-90 Celsius hőmérsékletű víz, de nem mindegy a vízáramlás helyzete sem. A termálvíz hő-és vízkészletével gazdálkodni kell a fenntarthatóság érdekében, hívta fel a figyelmet erre.

A beruházásokkal 1-1,5 milliárd földgáz is kiválható egy hazai fűtési szezonban, de egy próbafúrás egymilliárd forintba kerülhet, és a fúrási kockázat sem elhanyagolható. Ezért a kormány kockázatcsökkentő alapot hozott létre az érintetteknek. Egy átlagos geotermikus beruházás költsége 400 millió és 2,5 milliárd forint közé tehető. A felügyeleti hatóság a honlapján adatcsomagot állított össze az érintetteknek, és egyéni konzultációt is biztosít.

Kaposvár élen jár az energaifüggetleségi törekvésekben

A cél a minél nagyobb energiafüggetlenség elérése, és ennek érdekében Kaposvár már sokat tett, és tesz is a jövőben, hangsúlyozta köszöntőjében Szita Károly polgármester, aki azt is hozzáfűzte, hogy a technikai megbízhatóság, a kifizethető ár és a természeti környezet védelme megkerülhetetlen feltétele egy esetleges átállásnak. Az energiaválság okozta költségek emelkedését példázza, hogy a kaposvári fürdő tavalyi rezsije 97 millió forintról 661 millióra, a művelődési házé 31 millióról 121 millióra, és a színházé 41 millióról majdnem 200 millióra nőtt. A geotermikus energia lehetőségeiről szóló konferencián részt vett Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Huszti Gábor alelnök, valamint Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke is. A fórumon Káldi Zoltán országos bányakapitány a szabályozás változásait részletezte.