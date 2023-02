Darus autóból több méter magasba emelkedtek az áramszolgáltató munkatársai Mesztegnyőn a minap. A Vörösmarty utcai villanyoszlopra új fészektartót szereltek fel.

Fotós: Kovács Tibor

Tavaly júliusban a gólyák által rakott fészek ledőlt; most a nemzeti parkkal és a katasztrófavédelemmel közösen helyeztek itt el fészektartót. A fészektartó stabil, de madarak által ráhordott ágak a viharos időben megcsúsztak és a vezetékekhez érnek, ezért kijavították. Az E.ON Hungária Zrt. azt közölte, jellemzően a vonulási időszak végétől a madarak érkezéséig tartó időszakban, vagyis szeptembertől februárig tudnak előre tervezett beavatkozásokat végezni. A visszatérő gólyák biztonságos fészkelését és költését az áramhálózat oszlopaira telepített fészektartókkal segítik, a meglévő fészkek állapotát ellenőrzik, ahol szükséges, cserélik.

A régebbi, akár több évtizedes gólyafészkek több mázsásra is nőhetnek. A madárvédelmi szakemberek segítségével a fészekkönnyítésben is segítenek, hogy a visszatérő madarak biztonsággal költhessenek és az áramellátás zavartalanságát se veszélyeztessék. Ahol szükséges, ott új, fonott fészekalapokat is elhelyeznek együtt. A Balaton-felvidéki és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal dolgoznak szoros együttműködésben Somogyban. Mesztegnyőn kívül Sávolyon és Szőkedencsen is új fészektartót helyeznek hamarosa fel a villanyoszlopokra.

– Évtizedekkel ezelőtt harminc gólyafészek volt lakott, ma már mindössze egybe érkezik tavasszal madár – mondta el Kövesdiné Panyi Antónia, a mesztegnyői faluház vezetője.

– A település címerében is szerepel a gólya. Régen gólyafesztivált is szerveztünk, lovaskocsikkal vitték a németeket a faluban és számolták a gólyafészkeket, sőt még gólyafigyelő szakkör is volt az iskolában – idézte fel. A környéken mára lecsökkent a legelők területe, szinte eltűnt az állattartás, nehezebben találnak táplálékot a madarak.