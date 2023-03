Kaposvári látogatásán Magyarország egyik legnagyobb húsüzemében, a Kométánál is járt ma Novák Katalin. A köztársasági elnököt arról a történelmi beruházásról is tájékoztattuk, amelynek a küszöbén áll Kaposvár legnagyobb élelmiszeripari vállalata. A fejlesztés révén a Kométa képes lesz megduplázni a vágási kapacitását, és több száz új munkahelyet is létrehoznak.