Ha pedig túllépi a harminc napot, akkor a jelenlegi 12 ezer forint helyett már 50 ezret hajtanak be rajta. A Volánbusz kommunikációs osztálya lapunknak elmondta, aki a helyszínen vagy – új lehetőségként – három munkanapon belül fizetni tud, attól 25 ezer forint helyett csak 12 ezer forintot kérnek el. Április elsejétől azért is többet kell fizetni, ha valaki 15 napon belül, utólag mutatja be a meglévő, érvényes utazási igazolványát. Ennek a díja 1300-ról 2500 forintra emelkedik.

A Volánbusz az elmúlt évben 186 ezer járaton ellenőrizte, hogy az utasok milyen jeggyel és bérlettel használják a szolgáltatást. Az ellenőrök országosan több mint 12 ezer esetben összesen 98 millió forint büntetést szabtak ki. A társaság kommunikációs osztályán elmondták, jellemzően azért szankcionálták az utasokat, mert nem tudták igazolni, hogy milyen jogon vették igénybe az utazási kedvezményt, vagy érvénytelen igazolvánnyal használták azt. A Volánbusz régiós adataiból kiderül, hogy Somogy, Tolna és Baranya vármegyékben tavaly 1576 esetben szabtak ki pótdíjat. Az utasok összesen 3 millió 650 ezer forintot fizettek be. Voltak, akik nem fizették be a büntetést, ezért 180 esetben fizetési felszólítást is ki kellett küldeniük. Kiemelték, akik ennek hatására sem rendezik tartozásukat, azokkal szemben fizetési meghagyásos eljárást, majd annak sikertelensége esetén végrehajtást indítanak.