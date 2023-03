A kaposvári gyűjtőnek összesen három veterán gépkocsija van.

– A Trabant 600-hoz szép régi emlékek fűznek, szüleimnek ilyen volt az első autója – mondta Endrődi Gábor. – Ezt a 26 lóerős autót három éve vásároltam, s baráti segítséggel sikerült felújítani. A karosszérián kívül a motort is teljesen rendbe tettük, a munkában többek közt Sebestyén Krisztián és Hetesi László barátaim segítettek. Bár a felújítással még nem készültünk el teljesen, de jól haladunk, s a belső kárpitozással a hétvégére végzünk.

A kaposvári gyűjtő az első veterán gépkocsit még 2005-ben vette, az 1969-es Volkswagen Bogáron kívül egy 1965-ben gyártott Volvo Amazon büszke tulajdonosa is. – A veterán járművek világa olyan hobbi, ami korosztálytól függetlenül sokakat érdekel. A közösségek összejöveteleket szerveznek, ilyen a most vasárnapi Technik-Piknik is, a kaposvári Cseri parkban, amelyen a felújított Trabantom is bemutatkozik – mondta.