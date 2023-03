Összesen 452-en jelentkeztek a versenyre, s a Mizerák Krisztina, Gazda Gabriella és Lévai Viktória alkotta kaposvári csapat a tizedik helyen végzett, így bejutottak az országos döntőbe.

A tanulók két előadást készítettek: az egyik Buzsákról és helyi néphagyományairól szólt, a másikban a Zselic­séget mutatták be. Ezen kívül gulyáslevest is főztek, a munkát fotókon, videókon rögzítették.

Fodor-Takács Eleonóra, a csapat felkészítő tanára azt mondta: a háromfordulós megméretés döntőjét május 23-án rendezik Lakitelken. Kárász László, a technikum igazgatója méltatta a fiatalok teljesítményét, s azt mondta: tavasszal több tanulójuk szakmai és tanulmányi megméretésen indul. Részt vesznek a szolnoki Pelikán kupa gasztronómiai versenyen április elsején, ahol cukrászok, pincérek és szakácstanulók is összemérik a tudásukat.

