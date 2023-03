Horváth Lajosné őstermelő asztala sem bővelkedett még piros retekben, néhány csomóval azonban már megörvendeztette a vásárlókat. A fóliában termelt élelmiszert – elfogadható áron – 350 forintért kínálta. Illatos, lédús és zamatos eddei körtét is kínáltak a piacon. A termelő ládáiban Bosc kobak, Conference, valamint Packham's-fajták lapultak. A gyümölcsöt kilónként 500 és 900 forint közötti összegért árulta. – Ez 1 kiló 45 deka, és 380 forintért adom kilóját – mondta az egyik árus a vásárlónak miután megmérte a krumpli súlyát. Az idős asszony bólintással vette tudomásul az árat, majd miután kifizette a zöldséget, elpakolta a kosarába. Az egyik mezőcsokonyai őstermelő asztaláról is fogyogattak a portékák. Gál Olivér ősz óta nem emelt az árakon. A hatalmasra nőtt sárgarépát most is kilónként 400 forintért adta a vásárlóknak. A sütnivaló tök ára sem változott az elmúlt hónapokhoz képest. A zöldséget 500 forintért lehetett megvenni. A húsok és a húskészítmények ennél jóval többe kerültek a piacon, de ez sem szegte a vásárlók kedvét. A hentespultoknál ezúttal is sokan álltak sorba. Néhány standnál már a tavaszi virágok is „előbújtak”. Több helyen lehetett vásárolni sárgás-fehér nárciszokat. Az ilyenkor még szokatlan növényért szálanként 100 forintot kellett fizetni.



Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2023. március 03. Paprika vetőmag többféle 250 Ft/csomagtól Paradicsom vetőmag többféle 250 Ft/csomagtól Eper 4500 Ft/kg-tól Citrom 650 Ft/kg-tól Körte 450 Ft/kg-tól Alma 450 Ft/kg-tól Mandarin 899 Ft/kg-tól Gyömbér 1900 Ft/kg-tól Narancs 650 Ft/kg-tól Repce és virág méz 2000 Ft/kg-tól Akác méz 3800 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Dióbél 2800 Ft/kg-tól Cékla 420 Ft/kg-tól Burgonya 350 Ft/kg-tól Batáta 890 Ft/kg-tól Sárgarépa 330 Ft/kg-tól Zöldség 600 Ft/kg-tól Kelbimbó 700 Ft/kg-tól Sütőtök 550 Ft/kg-tól Paradicsom 500 Ft/kg-tól Karfiol 1650 Ft/kg-tól Kaliforniai paprika 2900 Ft/kg-tól Zeller 650 Ft/kg-tól Káposzta 350 Ft/kg-tól Vöröshagyma 500 Ft/kg-tól Cukkíni 1699 Ft/kg-tól Kápia paprika 2400 Ft/kg-tól Zöldhagyma 350 Ft/csomótól Fekete retek 350 Ft/kg-tól Retek 250 Ft/kg-tól Magyar saláta 350 Ft/db-tól Kocsonya 1600 Ft/db-tól Csontos csirkemell 1199 Ft/kg-tól Csirkeszárny mix 599 Ft/kg-tól Csirke comb mix 699 Ft/kg-tól Csirke faros pecsenye comb 899 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 949 Ft/kg-tól Sütő hurka 4800 Ft/kg-tól Sütő kolbász 4800 Ft/kg-tól