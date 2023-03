Januárban két alkalommal a fenyőfákat gyűjtötték be a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozói. Hatvankét tonnányi mennyiség került be a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központba. Ezen a héten megkezdődött a zöldhulladék elszállítása. Pénteken a kaposvári Damjanich utcában levágott pampafüvet és több zsákot borítottak a kukásautóba.

– Faág, fanyesedék, fűkaszálék, vágott virágok, falevél helyezhető ki, az ágakat méteres kötegekbe, az apróbb zöldhulladékot 120 literes ép és zárt zsákban kell kitenni – mondta el Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. A héten leginkább ágakat és leveleket szállítottak be, a legtöbbet a donneri, kaposfüredi, töröcskei és toponári városrészből.

– Az idén tizenöt alkalommal megyünk házhoz a zöldhulladékért Kaposváron, a városon kívül pedig regisztrációhoz kötötten visszük el – emelte ki Szilágyi Ádám. A városlakóknak lehetőségük van a zöldhulladékot hétköznap és hétvégén is leadniuk ingyenesen a hulladékudvarban.

– A tavalyi évben háromezer tonna zöldet hoztunk be és mellette a hulladékudvarba magánszemélyek és a Hulladékkezelő Központba partnereink is hoztak be ágakat, fűnyesedéket – mondta el az ügyvezető. Fontos kiemelni, hogy Kaposváron belterületen tilos égetni, külterületen is csak október 1-től április 30-ig napközben 9 és 17 óra között van erre mód. – A tulajdonosoknak lehetőségük van arra is, hogy ingyenesen komposzt­ládához jussanak, ha regisztrálnak a Kapos Holding ügyfélszolgálatán, ezt követően időpont-egyeztetés után a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központban személyesen átvehetik – mondta el Szilágyi Ádám.

A házi készítésű komposzt a legjobb, legtermészetesebb humuszforrás. Az általuk beszállított zöldhulladéknak magas a szén- és nitrogéntartalma, így gyorsan lebomlik és komposzt készül belőle. – Zajlanak a laboratóriumi vizsgálatok ahhoz, hogy az év második felében a komposztot értékesíteni tudjuk – emelte ki az ügyvezető.

Március 31-éig van lehetőség arra, hogy a lakók regisztráljanak a lomtalanításra, a limlomokat májusban szállítják el.

A zöldhulladékot legközelebb április 10-ei héten viszik el az ingatlanok elől.