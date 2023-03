Az alacsony jövedelme ellenére segélyért eddig még nem folyamodott az önkormányzathoz. Berczi Zoltán most azért kapta a büntetést, mert a félkész épület rontja a városképet a Szent István utcai „terciáján”, ahogy emlegeti a telkét. Tizennégy évvel ezelőtt vásárolta meg a területet, de nem tudta befejezni az épületet, ismerte el. A gyermekeinek tervezte, de azok elköltöztek, önerőből viszont nem tudta elkészíteni. Arra a kérdésre, hogy valóban elhanyagolt-e a birtoka, azt válaszolta, hogy nem épp a legrendezettebb, de azzal védekezett, hogy húsz éve egyedül él, és amit tud, próbál megcsinálni a ház körül. Legutóbb két hónapig kórházban volt, egy nagy műtéten esett át, időközben kapta meg a hivatalos levelet a bírságról. A gyermekei nem is mondták el neki sokáig, hogy ne izgassa fel magát, de aztán befizették az összeget, helyette rendezték a számlát. A férfi a félkész házban lakik, nincs se vécéje, se vezetékes gáza, se villanya, csupán palackról működő gáztűzhely szolgálja a kényelmét. A saját helyzetéről azt mondta, hogy képes ellátni magát, ha segítséggel is.