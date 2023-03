Idősebb Pavlovics György kaposvári gyermekorvos úgy döntött, hogy nem hagyja el a kamarát, akkor is tagja marad a szervezetnek, ha nem kötelező, felelte érdeklődésünkre. Miután már elmúlt nyolcvanéves, tagdíjat sem kell fizetnie. 1970 óta gyógyítja a kaposvári gyermekeket, vagyis 53 éve dolgozik orvosként. Fő érve a maradás mellett, hogy a kamarát még mindig érdekképviseleti szervnek tartja, amely a múltban többször segítséget nyújtott a szakma gondjainak megoldásában.

Antal László háziorvos a Kaposvár városkörnyéki ügyelet vezetője, s ebben a minőségében az új orvosi ügyeletről is van véleménye. Kérdésünkre nem titkolta, hogy ő nem marad kamarai tag.

– Az orvosok átlagéletkora egyre magasabb, miközben egyre több a beteg – jegyezte meg a kaposfői háziorvos. – Az idős orvosok közül egyre többen szeretnének kimaradni az ügyeletből, és az ügyelet beosztása emiatt egyre nehezebb. Mindenféleképpen szükség volt a váltásra, ezért én a változás pártján állok.

– Minden háziorvos aláírta azt, amikor egy önkormányzattal szerződött, hogy az ügyeleti ellátást vállalja, és kötelezhető erre – hívta fel a figyelmet Antal László. – Az állami fenntartású Országos Mentőszolgálat átveszi az ügyeletet, és ezt fel lehetne fogni úgy is, hogy akkor már nem kötelező, de ha továbbgondolom, akkor korábban az ÁNTSZ is úgy adta ki a működési engedélyeket, hogy az ügyeletben való részvétel kötelező. Ez elsikkadt a politikai adok-kapokban, ezért a kamara eljárását nem tartom szerencsésnek. A betegek többsége az ügyeletet szolgáltatásként fogja fel, őket is meg lehetne kérdezni arról, hogy minek örülnének. Szerintem az új ügyeleti rendszer előremutató, és kevésbé terheli a háziorvosokat – vélte Antal László.

Továbbra is orvosközösséget jelent

A kamara elsősorban orvosközösséget jelent, ami továbbra is igyekszik védeni az orvosok érdekeit, bár ezentúl kevesebb érdekérvényesítő eszköz marad a kezükben, vélte Dús István. Igyekeznek fellépni, ha olyan jelenségekkel találkoznak, melyek hátrányosan érintik az orvosokat. Emellett szakmai továbbképzéseket támogatnak, illetve orvosi szakvizsgához nyújtanak támogatást, és az idős orvosok megbecsülésére is figyelnek. Ezenkívül sportprogramokat, látogatásokat, sőt bált is szerveztek. Nagy változást hoz, hogy a jövőben az etikai ügyekben nem a kamara jár majd el a kötelező kamarai szolgáltatás megszűnése után.

Lemorzsolódásra számítani kell

Sokan adják be az igényüket a maradásra, de hogy mennyien, azt nem tudni, mert Somogyból pontos számokat még nem közölt az országos központ, felelte kérdésünkre Dús István, a Magyar Orvosi Kamara somogyi elnöke, aki biztosan számít lemorzsolódásra. – Vannak, akik megmozdultak a kamaráért, mások viszont elhibázott akciónak tartják a kamara fellépését az orvosi ügyelet ügyében – mondta a somogyi elnök. – Ők inkább elhagyják a szervezetet – állapította meg. Dús István ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a kamara nem az orvosi ügyelet ellen van, hiszen az új rend akár kedvezőbb is lehet az orvosoknak.