Körülbelül egy évvel ezelőtt volt egy torna Diósdon, ahol Pabst Dávid is részt vett a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával, mint utóbb kiderült, az eseményen titkos játékosmegfigyelők is voltak. Ezután az edzőit, illetve édesanyját megkeresték, hogy a gyermek nagyszerűen játszott, s ezért szeretnék meghívni egy kiválasztónapra, melyet tavaly nyáron, Budapesten rendeztek. Chris Mcgrath és Jimmy Hayes, utóbbi Manchester City Academy játékosmegfigyelője is ott volt a fővárosi eseményen, de érkezett edző az Arsenal FC akadémiájáról. Már ez is óriási dolognak számított, hiszen az ország legjobb csapataiból érkeztek focistapalánták a fővárosba. Az egész napos programban a focin kívül szerepelt angol felmérés és mentális teszt is.





Nem sokkal később nagy meglepetés érte Dávidot és a családját, hiszen kaptak egy e-mailt, melyben az állt, kiválasztották a tizenegy éves tehetséget, s a szervezők azt szeretnék, ha benne lenne a Prosoccerglobal Hungary válogatottjában, mely Angliába utazik. Úgy döntöttek, belevágnak a nagy kalandba, összesen nyolc magyar és kettő szlovák kisgyerek vette az irányt Nagy-Britannia felé Pabst Dávid korosztályában. Az első állomás Liverpool volt, de a szállásuk északabbra, egészen pontosan Southportban volt. Egy héten át szinte minden a fociról szólt, reggel kilenckor keltek, s előfordult, hogy éjfélkor értek vissza az apartmanba. Összesen négy mérkőzést játszottak, egyet az angol klub­óriás, a Manchester City akadémiai együttesével, majd a Burnley, a Derby County és egy helyi iskolai együttes ellen is. Ezenkívül természetesen voltak edzések is, tehát nem unatkoztak a fiatalok. Az volt szokatlan, hogy itthon az ő korosztályában még 6+1 a játékosok száma, ott viszont már 8+1-ben kellett játszani. A focistapalántákkal végig ott volt és segítette őket Jimmy Hayes és Chris McGrath menedzser is.

Olyan körülmények fogadták a gyerekeket és a szüleiket, melyekről sokan még álmodni sem mertek volna. A legújabb technológiákkal dolgoznak, minden igényt kielégítő létesítményekben edzhetnek, még a szülői váró is exkluzív volt, egyszóval szembe jött velük az európai élfutball. A Citynél még a műfű is világoskék volt, lévén ez a bajnoki címvédő hivatalos színe.





Egyelőre nincs következő lépés, az angol szakemberek azt állapították meg, hogy Dávid nagyon jó helyen van a kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián. Házi Ádám kiváló munkát végez, hiszen a fiú jól és jó irányba fejlődik, s emellett nagyon tehetséges. Folyamatosan figyelni fogják, a programnak is az volt az egyik célja, hogy kerüljön be a rendszerbe az ifjú sportoló, ismerkedjen meg a brit labdarúgással, s lássa, miben kell még fejlődnie, úgy váltak egymástól, hogy várják a következő kiválasztókra is.





A BFLA tehetségéről azt mondták az egyhetes kintléte alatt, hogy olyan, mint egy terminátor, itthon támadó, míg Angliában védekező középpályásként számoltak vele. Jártak az Anfield Roadon, a Liverpool stadionjában is, ahol a vendégöltözőben kint van azoknak a nagy legendáknak a meze, akik ellenfélként léptek pályára a vörösök ellen, így a Manchester United ikonjáé Roy Keane-é is. Dávidot le is fényképezték alatta, ami nem volt véletlen. Hiszen kint úgy fogalmaztak, hogy Dávid a kőkemény Roy Keane és az elegáns spanyol csatár, David Villa ötvözete.

Pabst Dávid élete a fociról szól, szinte rajong ezért a sportágért és mindent megtesz azért, hogy a legjobb legyen. Most éppen – edzésen – olvasnak is, Marcus Rashford - bajnok vagy című könyvét vették elő. Dávid pedig folyamatosan jegyzetel és mindent megcsinál, amit a trénere kér tőle.