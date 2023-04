A több mint 900 lelkes Darányban évtizedek óta működik a posta. A hétvége kivételével minden nap lehet ügyet intézni helyben. Néhány hét múlva azonban teljesen átalakulhat a szolgáltatás. Villányi László polgármester lapunknak elmondta, kaptak egy szerződéstervezetet a postától, amiben azt kérték, hogy az önkormányzat vegye át a posta üzemeltetését.

– A szerződésben leírtakat nem tudnánk teljesíteni, ezért is döntöttünk úgy, nem fogadjuk el az ajánlatot – mondta Villányi László. – A Magyar Posta Zrt. 232 ezer forintos havi támogatást adna a működéshez, de így sem tudjuk vállalni. Bízom abban, hogy találnak majd valamilyen megoldást és nem szűnik meg a szolgáltatás a faluban. Nyilván sok ügyintézés már az online világban történik, ezért is próbálja a posta átalakítani a működését. Még ha rövidebb nyitvatartással is, de szükség van helyben a postára.

A vései önkormányzatot is megkereste a társaság, hogy vegyék át a szolgáltatást a faluban. Bertók László polgármester érdeklődésünkre elmondta, egyelőre még nem válaszoltak a levélre, de biztosra vehető, hogy nem tudnak élni a lehetőséggel. – A jelenlegi postaépületet nem tudnánk fenntartani, és nincs olyan intézményünk sem, ahol helyet tudnánk biztosítani a postának – mondta Bertók László. – A másik probléma pedig az, hogy embert sem tudnánk kijelölni arra, hogy végezze el a munkát – tette hozzá a polgármester.

Vésén már másfél hónappal ezelőtt elkezdték átalakítani a postai szolgáltatást. A leveleket már nem a helyi postás viszi házhoz, hanem mobil postával oldják meg a kézbesítést. Ugyanígy jutnak el a levelek a jutai házakhoz is. Major János polgármester lapunknak elmondta, a levélhordó-munkakör nemrég szűnt meg, ezért kellett átállni a mobil szolgáltatásra. A jutai településvezető hozzátette, a posta helyi rezsiköltségeit már hosszú évek óta az önkormányzat fizeti. A Magyar Posta csak néhány tízezer forinttal járul hozzá a havi kiadásokhoz.



A Magyar Posta Zrt.-nél cáfolják a bezárások hírét Az 1500-nál alacsonyabb lélekszámú településeket érintő posta-átalakítással kapcsolatban megkerestük a Magyar Posta Zrt. sajtóosztályát. Válaszukban azt írták, cáfolják azt a hírt, amely szerint bezárnák azokon a településeken a postafiókokat, ahol az önkormányzat nem veszi át az üzemeltetést. Kiemelték: önkormányzatokkal, országos kereskedelmi hálózatokkal és vállalkozásokkal is tárgyaltak egy új típusú partneri együttműködési lehetőségről, és hamarosan az első szerződéseket is megkötik. Ha az önkormányzat vagy a vállalkozó nem kívánja átvenni a postahivatal működtetését, akkor a Magyar Posta szerződésben vállalt egyetemes szolgáltatói kötelezettségeként, a törvényi keretek között látja el a feladatait a jövőben.