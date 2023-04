A Föld napján mi mást is tehet az ember, mint rendet maga körül. Ebben a szellemiségben hirdetett falutakarítást szombatra Nyim Község Önkormányzata és a Nyimi Faluszépítő Egyesület. A munkálatokban közreműködtek a Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola diákjai is.

Forrás: Nyim Község Önkormányzata FB

Így az út mentén elszórt hulladék összeszedése mellett lebetonozták a harangláb alapját és lecsiszolták a temetői keresztet.

Forrás: Nyim Község Önkormányzata FB

De közös erővel bózotot is irtottak, valamint a játszóteret és a petanque pályát is rendbe tették a helybéli önkéntesek.

Forrás: Nyim Község Önkormányzata FB

A Petőfi-parkban található árkot is rendbetették és a Szent István parkban is igyekeztek szebb és tisztább környezetet teremteni. Így faültetésre is sor került az egész délelőttöt felölelő közösséget is kovácsoló programon.

Forrás: Nyim Község Önkormányzata FB