Mint arról korábban beszámoltunk: egy balatonszemesi nyaraló tulajdonosai megelégelték a hosszas várakozást a vevőre, ezért sajátos játékot hirdetett annak eladása érdekében. Egy húszezer forintos e-könyvet kellett megvenni, hogy egy sorsoláson vehessen részt az, akit érdekel a vízparti ingatlan. Sokan azt hihették, hogy ez csak átverés, ám nemrégiben kisorsolták a nyertest. A játéksorsolás körül kisebb felháborodás alakult ki, annak bonyolítása miatt. A kérdéses sorsolásról készült videó azóta is elérhető a legnagyobb videómegosztó oldalon.

Voltak, akik annyira kiakadtak a kartondobozos és papírfecnis megoldáson és az egész ingatlansorsoláson, hogy bejelentést is tettek az illetékes hatóságnál. Az esetre még sokat látott tiktokerek is felfigyeltek a kérdéses eljárásra.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága azt tette közzé az üggyel kapcsolatban 30 millió forintos bírságot szabott ki ingatlansorsolásért. Közleményükben azt írták: szigorúan szankcionálják az ilyen sorsolások szervezését, a szervezővel szemben 500 ezer forinttól, 100 millió forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhatnak ki. Ez a tevékenység büntetőjogi felelősségre vonás alapjául is szolgálhat, mert aki tiltott szerencsejátékot rendszeresen szervez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hozzátették: az engedély nélküli szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén a reklámozó, a reklámszolgáltató, a reklám közzétevője és a reklámban szereplő személy egyetemlegesen legalább 10 millió forint közigazgatási bírsággal sújtható.

De kiemelték, hogy aki engedély nélküli szerencsejátékban játékosként vesz részt, az saját kockázatára teszi ezt. Tehát a Hatóságnak nincs hatásköre a nyereményátadás kikényszerítésére, és a követelések bíróság előtti érvényesíthetősége is kétséges.

A nyaraló kisorsolása után felmerült aggályok miatt akkor kerestük a szervezőket is, de nem kívántak nyilatkozni az ügyben. Most ismét megpróbáltuk felkeresni a játék szervezőit, ám ezúttal is elzárkóztak a nyilatkozattételtől.