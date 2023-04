Pontosan harminc esztendeje, 1993 óta modellezik Csajághy Balázs. – A barátaim javaslatára kezdtem el ezzel foglalkozni és 2012-ben az első kaposvári versenyen második helyezést szereztem, amely siker egy újabb löketet adott – mondta el a kaposvári modellező. Jelenlegi hajója a harmadik, amelynek motorja és elektronikája gyári, de a hajótestet, a vízhűtést, a jármű üzemanyag-ellátását maga rakta össze.

– Nem kevesebb, mint három hónapba telt, mire összeraktam a hajót. A hossza 78 centiméter, a motorja 15 köbcentis, és 90 kilométer/óra végsebességet tudok vele elérni – mondta el a kis szuperhajó paramétereit.

– Az összeépítésében sok barátom segített. Egyikük esztergályosmunkában, a másik epoxi ragasztásban és festésben – mesélte Csajághy Balázs. A távvezérlés technikai kihívásai, a víz pillanatnyi ellenállása, a szél mind-mind nehezítő tényező, ugyanakkor kihagyhatatlan paraméter a versenyzőknél. Ezért több alkalommal gyakorolt már hajójával egy nagyatádi magántavon.

– A karbonszálas hajótest nagyon strapabíró, de figyelni kell a sebességre, mert akármennyire is vigyáztam, sikerült már a járművel kiugratnom a partra – mesélte mosolyogva.



2017-ben az első helyen végezett az országos bajnokságon és ugyanebben az évben a világbajnokságon ötödik lett. Szinte nem volt alkalom, amikor nem a dobogón állt. A tavalyi országos második helyezéssel kvalifikálni tudta magát és hajóját a szlovákiai világversenyre, amelyet augusztus 3–10-e között rendeznek.

– Úgy tudom, több magyar is indul, de számítani lehet kínai, német és olasz versenyzőkre is – mondta el a kaposvári modellező. Csajághy Balázs 2003 óta dolgozik a Mega Logistic Zrt.-nél a honvédségi üzemeltetésnél, munkahelye is támogatja a versenyen indulásban. Segítenek a felkészülésben és a világbajnokságon való részvétel költségeiben.

– Tizenkilenc éves Gergő nagyfiam és párom is elkísér a versenyre. Remélem, büszkék lesznek rám, bízom benne, hogy robbanómotoros hajóimmal jól fogok szerepelni – összegezte a versenyre készülő modellező. Hajójával a jövő héten debütálhat Nagyatádon, a rinyamenti városban rendezik a szezonnyitó versenyt. Júliusban az országos bajnokságon fog szerepelni az addig is tesztelt kishajójával.