A régi nagycsarnokban már marokkói dinnyét is kínáltak. Kilója ezer forintba került, de félbe és negyedbe vágva is kínálták a vásárlóknak. A vázákban pünkösdi rózsa és szekfű csokrok illatoztak. De hófehér hortenziákat is vehettünk haza. Álló és futó muskátliból sem volt hiány és színes egynyári virágok bőséges választékával várták az árusok a vásárlókat. Nagy volt a kereslet a grillkolbászok iránt is.

Korpics Tibor, a húsbolt tulajdonosa elmondta: hatféle ízűt készítettek és gondoltak a vegetáriánusokra is.

– Első ízben vegán kolbászt is gyártottunk, amelybe főként gomba és cukkini került – tette hozzá.