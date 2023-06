Az érdeklődőket a fővárosban, Debrecenben, Domaszéken, Dombóváron, Hatvanban, Kecskeméten, Mártélyon, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsett, Petőfiszálláson, Püspökladányban, Szegeden, Székesfehérváron, Szentesen, Szolnokon, Szombathelyen és Veresegyházon várják szeretettel a vállalatcsoport munkatársai.

Budapest

Budapesten, a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton, Hűvösvölgy állomáson a Gyermekvasút Múzeuma 19 óráig nyitva tart, karszalaggal díjmentesen látogatható. A 17 és 19 óra között induló menetrendszerinti személyvonatokon karszalaggal gyermekjegy váltható. Érdemes a Múzeumok Éjszakája budapesti programjai előtt egy kisvasúti utazással kezdeni az estét és még sötétedés előtt vonatozni egyet a budai hegyekben. A Hűvösvölgy állomás alatti fogadóparkban található az egykori mozgólépcső gépháza, ahol a Gyermekvasút vasútmodellező szakköre működik. A terepasztalokkal berendezett kis kiállítótér 15 és 19 óra között fogadja a látogatókat. Kora este „Panoráma75 expressz” különvonat közlekedik: a Hűvösvölgy és Széchenyihegy közötti oda-vissza vonatút során a kilátókocsikban a budai hegyek hangulata, az erdő közelsége mindig páratlan élményt nyújt. A különvonat utasai Széchenyihegy állomáson a motorszín épületében megtekinthetik a Gyermekvasút 75 éves évfordulója alkalmából berendezett időszakos kiállítást. Visszaúton a különvonat alkonyatkor érkezik a Kis-Hárs-hegy melletti panorámaívbe, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a fővárosra. A szerelvény itt várja meg a naplementét, majd indul tovább a hűvösvölgyi végállomásra. A Panoráma75 expresszre karszalaggal gyermekjegy váltható.

Budapest-Veresegyház-Hatvan-Budapest – Múzeumok Éjszakája-körjárat a Volánbusszal

A program és a retró Ikarus 256-os autóbusz 14 órakor indul a Stadion autóbusz-állomásról. A körjárat első állomása Veresegyház, ahol a muzeális jellegű bányamozdonyokkal utaznak a résztvevők. Az egyedülálló, kifejezetten bányavasúti tematikát bemutató kisvasút a Medveotthon 11 hektáros területén kap helyet. Az 1500 méteres erdei körpályán áthaladnak egy látványos bányavágaton is. Ezután a Volánbusz értékmentési programjának „központjaként” szolgáló Volán-telepet keresi fel a csoport Hatvanban, amely az Ikarus 200-as és 400-as buszcsalád számos darabjának biztosít bemutatóhelyet. Megtekinthetők itt igazi különlegességek is, mint pl. Ikarus 630-as múzeumbusz, Ikarus 955 és NABI Sirius buszok, továbbá számos Zil, IFA, Robur és Tatra tehergépjármű, Żuk kisteherautó vagy akár Dutra traktor is. A program zárásaként a gyönyörűen felújított Grassalkovich-kastélyban kialakított Magyar Vadászati Múzeumot látogatják meg a résztvevők. Az interaktív kiállítás megtekintése után séta az élményelemekben gazdag kastélyparkban. Visszautazás Budapestre, érkezés kb. 22:30 órakor.

Debrecen

Debrecen vasútállomáson „A vasúti távközlés története” című kiállítás keretében a látogatók megismerkedhetnek különféle morzetávírókkal, távgépírókkal, induktoros (kurblis) és számtárcsás telefonokkal, régi és újabb vasúti távközlő berendezésekkel. Kipróbálhatók működés közben morzeírógépek, induktoros és számtárcsás telefonok.

Domaszék

A Domaszéki Vasútmúzeumban a volt kisvasúti állomásépületben lehetőség nyílik a helytörténeti kiállítás megtekintésére, valamint a szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány által berendezett általános vasúttörténeti kiállítás megtekintésére különböző relikviákkal, interaktív használati tárgyi eszközökkel, egyenruhás beöltözéssel kiegészítve. 18 és 22 óra között többféle program közül lehet választani: kipróbálható a HO-s terepasztal, emellett a Helytörténeti kiállítás is megtekinthető tárlatvezetéssel. Az udvaron az Mk-48-as mozdony-, a mozdonyhoz kapcsolt vagonban kézműves foglalkozás és gyermeksarok várja az érdeklődőket. Non-stop vonatos utazásokkal kapcsolatos filmeket vetítenek a Sárkányhegyi Közösségi Házban, valamint rövid, vezetett túrát szerveznek a volt kisvasút nyomvonalán. Esti táncház is lesz az állomás előtt, a Nyugdíjas klub és Ifjúsági Önkormányzat részvételével.

Dombóvár

Dombóváron, a Múzeum megálló épületében időutazáson vehetnek részt a látogatók, akik betekintést nyerhetnek a Dombóvári vasúti csomópont múltjába. Az épületben a korábban raktárként használt helyiségeket kiállítóhelyekké alakították: a LÉGÓ szoba, egykori irányítópont, óvóhely az épület eredeti funkciójával ismerteti meg a látogatót. A Beles Lajos és dr. Mayer József Emlékszoba a kiváló vasúti szakemberek, oktatók, műgyűjtők munkásságának állítanak emléket. A kiállításon fellelhetők mozdonytáblák, oktatási eszközök, mozdonyórák, valamint különböző szakkönyvek, utasítások, egyéb szolgálati iratok, amelyek a vasutasság munkájához, múltjához kapcsolódnak. Az új kiállítás lehetőséget biztosít a vasút megjelenésének, Dombóvár vasúti csomóponttá, s vele „Vasutas várossá” válásának a környéket is jelentősen befolyásoló településformáló, társadalomalakító, gazdaságélénkítő szerepének bemutatására. Idén lesz a 10. évfordulója, hogy a kiállítás jelenlegi helyére, a LÉGÓ épületbe költözött. Különleges kiállításokkal készülnek a neves évfordulóra és kuriózumként klasszikus zene szól majd a nyári éjszakában, a múzeum kertjében. Jó idő esetén ifjú művésznövendékek komolyzenei darabokkal fogadják a látogatókat. A csoportokat tapasztalt nyugdíjas kollégák kisérik körbe a tárlaton, de lehetőség van egyénileg is egy-egy helyiségben elidőzni és elmerengeni a múlt vasútján.

Kecskemét

Kecskeméten, a Vasútmodellező Alkotóműhelyben működő vasútmodellek (nyugat-európai vasutak: IC-EC-EN-NJ szerelvények); Kandó Kálmán terepasztal; dioráma: Törökfái keskenynyomközű vasútállomás és tablók színesmozdony képekkel láthatók. A relikvia részlegben régi vasúti ruhákat, berendezési tárgyakat és eszközöket, vasúti dokumentumokat mutatnak be.

Mártély

Mártély vasútállomás várótermében, a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány által berendezett általános vasúttörténeti kiállítás látható, különböző relikviákkal, interaktív használati tárgyakkal, egyenruhás beöltözéssel és az épület diorámájával. A kiállítást kiegészítik Lapis András, szegedi grafikus- és szobrászművész magyar mozdonyos témájú műszaki-realista grafikái, plakettjei és érmei.

Miskolc

A Miskolc-Tiszai Rendelkező központban (Dominó) megismerhetők a Miskolc-Tiszai pályaudvar vonatközlekedésének lebonyolításának részletei. Bemutatják az 1966-ban átadott D55 típusú biztosítóberendezést, annak kezelését, funkcióit, működéséhez szükséges műszaki hátteret, a jelfogótermet és az ott folyó munkát. Az épületből kilátás nyílik az épülő Y hídra. Speciális pályavasúti járműbemutató keretében ismerkedhetnek a látogatók a Lencse univerzális darus vasúti munkagéppel és az Unimog speciális közúti-vasúti „kétéltű” járművel. Létszámkorlát turnusonként maximum 15 fő, belépés érkezési sorrendben. Előzetes regisztráció nincs. Találkozási pont: A Pfaff Ferenc utcán lévő sorompónál.

Nagykanizsa

Nagykanizsán a vasúti műhelyben a program a műhely történetének ismertetésével kezdődik, majd műhelybejárással folytatódik, ahol a 20 méteres fordítókorong mellett megtekinthetők a kapcsolódó sugárvágányok, a mozdonyjavító álláshelyek, a segédműhelyek és a gépészeti berendezések. Bemutatjuk továbbá a gőzmozdonyok kiszolgálásánál használt berendezéseket, a 18 méteres fordítókorongot, a kapcsolódó mozdonyjavító körfűtőházban a mozdonyjavító álláshelyeket, segédműhelyeket és a gépészeti berendezéseket. A terület bejárása során megtekinthető az egy és öt tonnás daru, a kerékpársüllyesztő, a gőzmozdonyjavítás berendezései és a hidraulikus prés is.

Pécs

Pécsett, a Pusztaszabolcs - Dombóvár és a Dombóvár - Pécs Központi Forgalomirányító Központban alkalom nyílik a vasúti irányításban használt komplex rendszerek megismerésére. Bemutatják, hogyan használják a vasúton a vonatközlekedés szervezésében a fizikából már ismert út-idő grafikont. Megtekinthető, amint többszáz km távolságból távvezérelten, számítógépes szoftverek és kamerarendszer segítségével lebonyolítják a vonatközlekedést. A program része a Pusztaszabolcs – Dombóvár és a Dombóvár – Pécs központi forgalomirányított vonalszakaszok bemutatása, bepillantás a vasúti forgalomirányítás életébe, óránként induló vezetéssel. A látogatóknak bemutatják a MÁV Pécsi Igazgatóságának épületében található KÖFI Központ mindkét irányítóhelyiségét és a Pusztaszabolcs-Dombóvár központi forgalomirányító rendszert. Megismerhetik az érdeklődők a korszerű, vonatszámkövetéses utastájékoztató rendszert és a központi forgalomirányítás kiépítésével megvalósult központból felügyelt erősáramú rendszereket (váltófűtés, térvilágítás, FET), valamint az állomások tűz- és vagyonvédelmi rendszerét. A KÖFI Központban folyamatos munka folyik, így a résztvevők bepillantást nyerhetnek a vasúti forgalomirányítás mindennapi (és éjszakai) életébe.

Petőfiszállás

Petőfiszállás vasútállomáson, a Szentkúti Vasúttörténeti Emlékhelyen vasúti szakmákat, a pályafenntartási, vontatási-gépészeti, forgalmi szakszolgálatok munkáját lehet megtekinteni dokumentációkkal, munkaeszközökkel, szerszámokkal, egyenruhákkal. Láthatók még az utazással kapcsolatos tárgyak, melyek visszahozzák a ’70-80-as évek hangulatát. A forgalmi és állomásfőnöki iroda szakmai berendezésein túl látható a szolgálati lakásként használt hálószoba és konyha korhűen berendezve, a korra jellemző használati tárgyakkal. A terepasztalon egy falu elevenedik meg, melyet körbe fut a vasút. A vasúton és közúton egyaránt a ’70-es éveket jelenítik meg a kornak megfelelő járműparkkal.

Püspökladány

Püspökladányban, a vasútállomás részletes bemutatása mellett a Püspökladány–Törökszentmiklós vonalszakasz utastájékoztató rendszerét vezérlő számítógép, valamint az ezen és a Kaba-Ebes szakaszon lévő távkezelő biztosítóberendezés és utastájékoztató rendszer vezérlése, és az állomás elektronikus biztosítóberendezése is megismerhető. A programon vágányzári menetrendet lehet szerkeszteni és nyomtatni adott állomásokból választva, a Múzeumok Éjszakája napjára.

Szeged

Szegeden a MÁV-székházban, a Vasúttörténeti Alapítvány székhelyén az 1894-ben épült Pfaff Ferenc által tervezett MÁV-palota megismerésére van lehetőség, a pincétől az emeletekig. A program során vonatos utazásokkal kapcsolatos filmek non-stop vetítése, gyermeksarok, vasúti menetrendek, menetjegyek interaktív kezelése és utazási kedvezmények ismertetése várja a látogatókat. Az udvaron a kivilágított gőzmozdony megtekintésére van lehetőség, és a bombabiztos óvóhelyként kialakított pince rejtelmeit is bemutatják. Az épület alagsorában a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményét interaktívan, különleges megvilágításban mutatják be. Az érdeklődők beöltözhetnek a vasutas egyenruhákba. Szegeden, a Forgalomirányító Központban a látogatók betekintést nyerhetnek a vasúti üzemirányításba, avagy „ahol mindig mindenről tudnak, ami a vasúttal kapcsolatos”. Megismerkedhetnek az üzemirányítás tevékenységével, a vonatközlekedés lebonyolításának tervezésével, rendkívüli események kezelésének menetével, valamint a TramTrain-irányítói munkahelyek, a KÖFI irányítók munkájával.

Székesfehérvár

Székesfehérváron, a MÁV VAGON területi központjában a muzeális részletek mellett látható a 130 éves múltra visszatekintő vasúti javítóüzem működése, a vasúti járműjavítás és járműalkatrészek gyártása. A látogatók megtekinthetik egy tradicionális vasúti kovácsműhely munkáját, valamint a modern technológiát jelentő lézer-, plazmavágást, CNC-marás és esztergálás munkafolyamatokat. Lehetőség nyílik egy újonnan felújított Bzx-kocsi megtekintésére, és egyéb érdekes meglepetések is várják a látogatókat. Kiskorú gyermekek csak felnőtt kísérővel együtt vehetnek részt a programon, amelyen hang-, fénykép- és videofelvétel készítése nem megengedett.

Szentes

Szentesen, a MÁV-START telephelyén az érdeklődők megtekinthetik a Vasúttörténeti Alapítvány tárgyi emlékekben gazdag kiállítási helyszínét, valamint az 1928-ban létesült Motorgarázs múltját és a mellékvonali motorkocsis közlekedést feldolgozó dokumentációs gyűjteményt. A vasúti relikviák mellett egyéb használati kellékek is láthatók az alapítvány kiállításán. A működő terepasztalokon különböző vonatok közlekednek, a szabadtéri területen pedig kisvonatozás és egyéb interaktív foglalkozás is lesz. Várható még vasúti témájú filmek vetítése 16 mm-es vetítőgéppel, vasúti oktatóanyagok diafilmen, valamint a közelmúlt történései digitálisan vetítve. A helyszínen csodálatos természeti környezetben láthatók a muzeális vasúti járművek, amelyeket belülről is meg lehet tekinteni. A látogatók a kisvonattal körbe utazhatják a skanzent, és megcsodálhatják a híres és közkedvelt „Thomast”. Az egyik helyiségben folyamatosan működő „H0”-s terepasztal fogadja a nézőket. Az érdekes és látványos vasúti relikviák között nagy számban vannak mozdonytáblák és alkatrészek is. A csoportokkal nonstop tárlatvezetéssel ismertetik meg a gyűjtemény legértékesebb darabjait.

Szolnok

Szolnok vasútállomáson a magyar vasút születésének 170. évfordulója alkalmából 2016-ban megnyílt Kondor Balázs vasúttörténeti magángyűjtő kiállítása Szolnoki Vasúti Almárium címmel. A vasútállomás utascsarnokában működik Magyarország egyetlen folyamatosan, a nap 24 órájában díjmentesen megtekinthető tárlata. Emellett az épület emeleti – korábbi Utasellátó – éttermében található az Almárium Látogató Központ, ahol Magyarország második, Pest és Szolnok között 1847. szeptember 1-jén megnyitott vasútvonalának jubileuma alkalmából „Szolnok és a vasút kapcsolatának mementói” címmel állandó vasúttörténeti szakkiállítás várja a látogatókat. Az almárium gyűjteményében az ’50-es, a ’60-as- és a ’90-es évek forgalmi irodai miliője, a ’70-es és ’80-as évek állomásfőnöki irodája, az Utasellátó étterem és az étterem vezető irodája a ’70-es évek enteriőrjével, az egyedi „szocreál” iparművészeti faldísszel ékesített külön étterem, eredeti bútorzattal 1975-ből, továbbá rengeteg korabeli retró hangulatot idéző tárgy látható. Szolnokon, a MÁV Vagon területi központjában a látogatók a muzeális részletek mellett betekinthetnek a 167 éves múltra visszatekintő Szolnoki Járműjavító telephely működésébe és ritkábban látható érdekességeibe, mint a felújított, több mint 115 éves muzeális értékű víztorony, vagy a köztudomással nem rendelkező óvóhely, továbbá bepillantást nyerhetnek a KISS motorkocsi karbantartási tevékenységbe. A program keretében megtekinthető a karbantartási helyszínül szolgáló felújított Pálmaház is. A látogatások szakszerű kísérettel történnek. A program előzetes regisztrációt követően ingyenesen látogatható. Kiskorú gyermekek csak felnőtt kísérővel együtt vehetnek részt a programon, amelyen a résztvevők számára a hang-, fénykép- és videofelvétel készítése nem megengedett.

Szombathely

Szombathelyen, a MÁV Pályavasúti Területi Igazgatósága épületében kialakított múzeum megtekintése mellett az érdeklődők megismerkedhetnek a vasútüzem régi eszközeivel. A programon retro kisfilmeket és oktatóvideókat mutatnak a vasút történetéből. Az igazgatóság udvarán kiállított keskeny nyomközű gőzmozdony és vasúti kocsi mellett a látogatók a LÉGÓ pincével is megismerkedhetnek. A programon a gyermekek mozgalmas kvízjátékban vehetnek részt. Várják az érdeklődőket az épület pincerészében található római kori magtár (horreum) maradványainak megtekintésére. Az Üzemirányító Központ munkáját is bemutatják kisebb csoportokban, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a vasúti közlekedésben alkalmazott vonatkövető és forgalomirányító rendszerekkel, valamint a különböző irányítási módokkal és a valós idejű vonatkövetéssel.