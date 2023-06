A közelmúltban zajló programon Ház Gergő és Tóth Lujzi Beszélgessünk! című, házastársi kommunikációról szóló előadását hallgatták meg a résztvevők Kaposszentbenedeken. Sok praktikus tanács hangzott el többek között arról, miként lehet a mindennapok részévé tenni a mély házassági beszélgetéseket. Elhangzott, a másik megismerése egy életprogram, ezért rendkívül fontos a gyakori, értő és empatikus beszélgetés.

A program második napján Mester Balázs, Bárdudvarnok polgármestere és felesége, Judit segítségével az irgalmasság témája került premier plánba, amely nem más, mint Isten feltétel nélküli szeretete. Az előadók nyomatékosították: mindezt fontos az emberi kapcsolatainkban is visszatükrözni, megpróbálni Isten szemével nézni az adott személyre. Arról is szó esett: legyünk irgalmasok akkor is, amikor az eszményeink és a valóság között tátongó szakadékkal szembesülünk.