– Hogyan élted meg a Tour de Hongrie balatoni szakaszát?

– A balatoni szakasz nagyon stresszes volt amiatt, hogy ha befúj a szél, akkor kettészakadhat a mezőny. Ezért állandó pozícióharc volt elől, amelyből amennyire tudtam, próbáltam kimaradni. Az idő nem kedvezett nekünk, de a táj gyönyörű volt.

Keszthely, 2023. május 9.

A cseh ATT Investments csapata, jobbról Dina Márton (j2) a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny csapatbemutatóján a keszthelyi Festetics-kastély parkjában 2023. május 9-én

Fotó: MTI/Katona Tibor

– Milyen bringával mentél?

– Lapierre vázzal, Shimano szettel, FFWD kerekekkel, Continental külsőkkel és pro kiegészítőkkel.

– Milyen nyerget használsz, és milyen kerékpáros nadrágot preferálsz?

– Alé márkájú ruhákat használunk, Pro nyereggel megyek.

Dina Márton

Fotó: Filip Bezdek

– A betétes nadrágoknál olykor jelzi a forgalmazó, hogy rövidebb, 2-3 vagy hosszabb, 5-7 órás használatra tervezték, hiszen ettől függően változik a betét milyensége.

– Ennek semmi jelentősége. Ésn nem hiszem, hogy tömegek tekernek túl gyakran öt óránál többet. Bevallom, erről még nem is hallottam. Mi a legprofibb felszerelésben megyünk, az Alé nadrágját használjuk, amelyet kifejezetten versenyzéshez terveztek. Betét és betét között annyi a különbség, hogy jobb minőségű vagy sem, illetve hogy versenyzésre vagy túrázásra használja-e az ember. Szerintem, ami versenyzéshez megfelel, az valószínűleg túrázásra is kényelmesebb, mint bármelyik másik típus.

A legjobb magyar versenyző, Dina Márton a 44. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny fővárosi záróetapján 2023. május 14-én.

MTI/Koszticsák Szilárd

– Feltételezem, hogy több kerékpárod is van.

– Az egyikkel edzek, a másikkal versenyzek, de ugyanaz a márka, csupán néhány különbség van a kettő között. A versenyzősön Dura Ace felszereltség van, az edzőn Ultegra, és kicsit nehezebbek a kerekek.

– A Balatonnál gyakran tekersz? Vannak kedvenc vagy nehéznek tartott szakaszaid?

– Tihany környékén már többször versenyeztem, és szeretem fonyódi szakaszt is. Az emelkedők szempontjából talán ezek a legnehezebbek is egyben.

Dina Márton

Fotó: Dina Márton privát

– Nem is tekerted még körbe a tavat?

– Még nem tekertem körbe. Tizenkét évesen részt vettem egy három napos Balatont körbetekerős bringatúrán, de az utolsó napra lebetegedtem. Vannak 6-7 órás edzéseim, és ez idő alatt akár körbe is tekerhetném a Balatont, de még nem került rá sor.

Dina Márton és barátnője a Balatonnál

Fotó: Dina Márton privát

– A közelmúltban volt a BalatonFondo kerékpárosverseny, amely a Giro d' Italia hazai balatoni szakaszának állított emléket. Azon is részt vettél.

– A Balaton-felvidéken haladt a verseny, és a pályabejáráson vettem részt. Elképesztően jó helyeken mentünk, nagyon tetszett. Ennek egyes szakaszain haladt a Tour de Hongrie is, és örültem, hogy már ismerős a terep.

– Milyen tanácsot adnál annak, aki most tervezi, hogy először körbetekeri a Balatont?

– Legyen nála pumpa, pót belső, gumileszedő és mindenképpen viseljen sisakot. És persze, vigyen magával pénzt és telefont, ha bármi baj történne.

– Fontos a megfelelő visszatöltés is. Ezzel kapcsolatban mi javaslatod?

– Müzliszelet, gumicukor – ezeket terekés közben is meg lehet enni –, mert nagyon fontos visszatölteni a szénhidrátot. És a hidratálás: elegendő mennyiségű vizet kell fogyasztani.

– Te mivel frissítesz?

– Többnyire izotóniás italokat fogyasztok.

– Szigorúan betartod a visszatöltést és hidratálást? A te szinteden már nem fordulhat elő az eléhezés állapota?

– Annyira előrehaladott a tudomány, és olyan tanulmányokat adnak ki, amelyekben konkrétan leírják, hogy mennyi szénhidrátot kell bevinni óránként. Senkinek sem lehet gondja azzal, hogy felkészüljön. Az eléhezés úgy történhet meg, ha két órán át nem eszik valaki, vagy csak nagyon keveset. Én erre nagyon figyelek, és 100-140 gramm szénhidrátot fogyasztok óránként. Régebben eléheztem párszor, és azóta hatványozottan odafigyelek a töltésre.

– Hogyan regenerálódsz verseny után vagy sérülés esetén?

– Minél több pihenéssel, de ez a sérüléstől is függ. A Tour de Hongrie utolsó napján megfáztam, de utána is sorban jöttek a versenyek. Lett volna egy átmozgató edzésem a versenyt követően, de a megfázás miatt úgy éreztem, hogy jobb, ha kihagyom a regenerálódás érdekében. Nem akartam extra terhelésnek kitenni a szervezetemet. Vannak olyan sérülések is, amelyeknek meg kifejezetten jót tesz, ha átmozgatom magam, de alapvetően a pihenés a legjobb gyógyír a sérülések és a szervezet regenerálódására.

– Tudatosan haladsz előre a sportágadban. Tudod, hogy mit szeretnél. Nincs, ami eltántorítana?

– Volt olyan, ami visszahúzott, de most jó passzban vagyok, vannak kitűzött céljaim, amelyeket igyekszem elérni. Közben pedig próbálok nyugodt maradni, hiszen semmi sem történik, ha a következő lépcső nem úgy sikerül, ahogyan terveztem. A kerékpározás a munkám és a hobbim is egyben, azt csinálom, amit mindennél jobban szeretek.

Dina Márton

Fotó: Filip Bezdek

– Voltak katartikus élményeid a kerékpározásban?

– Voltak nagyon nehéz pillanataim. Edzettem már jégesőben, ónos esőben, -10 fokban, de ezek ezzel a sporttal járnak. Volt olyan is, hogy edzés közben hánytam, annyira kihajtottam magam. A futókhoz képest a kerékpárosoknak annyival könnyebb, hogy ha elfáradnak, lassabban mennek és valahogyan akkor is hazatekernek, míg egy futó például haza sem tud sétálni, ha túlzottan fáj már a lába.

– Hogy néz ki a 2023-as éved, és milyen távolabbi terveid vannak?

– Most következik az Országos Bajnokság, aztán Sibiu, Cseh kör, Román kör, és Szlovák kör van még a versenynaptáramban. Bennem van még legalább tíz év, versenyezni szeretnék, ameddig tudok.

Nyitókép: A legjobb magyar versenyző, Dina Márton a 44. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny fővárosi záróetapján 2023. május 14-én. A záróetapot az időjárási körülmények miatt neutralizálták

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

forrás: likebalaton.hu