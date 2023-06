A Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület is meghívást kapott a A Látrányi Fekete István Általános Iskola utolsó tanításai napjára. A rendhagyó tanítási napon a tűzoltók elsősegélyt, újraélesztést tanítottak és ezenkívül meglepetésekkel is készültek az általános iskolásoknak. Volt füstsátor akadályokkal is, illetve a nap végén az elmaradhatatlan habpartival kedveskedtek a diákoknak és a tanároknak. A habpartihoz szükséges felszerelést pedig a Siófoki HTP biztosította az egyesület részére. A videót a Látrányi Önkéntes Életmenté és Tűzoltó Egyesület közösségi oldalára töltötte fel.