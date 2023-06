Szommer Gábor, a cég kereskedelmi vezetője azt mondta, hogy Somogy mellett Tolnába, Baranyába és Zalába is szállítanak majd friss árut, hetente két-három alkalommal. A tejen és a sajton kívül kajszibarackos gyümölcsjoghurtot gyártunk az iskoláknak.

– Nagyon szigorú előírások vonatkoznak az iskolatejprogramban forgalmazható termékekre – közölte Szommer Gábor. – A joghurtnál pontosan előírják, hogy mennyi lehet a minimális gyümölcstartalom, akárcsak azt, hogy maximum mekkora mennyiségű cukrot tartalmazhat.

Szommer Gábor hangsúlyozta: az iskolatejprogram alapvetően táplálkozásedukációs célokat szolgál. Helyi gyártóként már az induláskor kötelességüknek érezték, hogy részt vegyenek a projektben. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek megismerjék a különböző tejtermékeket, így esély van arra, hogy felnőttként is tejfogyasztókká válnak. A kereskedelmi vezető érdeklődésünkre azt is elmondta: a következő tanévben nagyjából 400 millió forint bevételük származik az iskolatejprogramban eladott áruból, ami a 20 milliárd forint forgalmú vállalkozás alig két százaléka.

– Jelenleg nem rendelkezünk hatályos iskolatej-szerződéssel, így ebben a tanévben nem szállítottak iskolatejet a Kaposvári Tankerületi Központ Fenntartásában lévő intézményekbe – tájékoztatott Stickel Péter tankerületi igazgató. A 2023–2024-es tanévre a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszerzési eljárást bonyolítottak le, amelynek eredményeként a szerződéskötés folyamatban van. A szerződés a Magyar Államkincstár és az Agrárminisztérium jóváhagyását követően, július 31-el válik hatályossá.

A következő tanévben a Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában 54 intézményben működik az iskolatejprogram. Összesen 8321 tanuló kap különböző tejtermékeket, például gyümölcsdarabos joghurtot, ömlesztett sajtot. Gruberné Kis-Pál Andrea tankerületi igazgató közölte: a program célja, hogy a gyermekek körében rendszeressé váljon a tej- és tejtermékfogyasztás, amely hozzájárul az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozáshoz.



Heti két szállítás megy az iskolákba A 2023/2024-es tanévben hetente kétszer szállítanak tejet az iskolába – tudtuk meg Gruberné Kis-Pál Andreától. – Az iskolatejprogramra kiírt ajánlattételi felhívásra a legkedvezőbb ajánlatot a Fino-Food Kft. nyújtotta be, így a 2023/2024-es tanév során ez a cég szállítja az élelmiszereket.