Pár tízezer forinttal biztosan, de átlagosan legalább 50 ezer forinttal több kell az idei nyaralásra, ezzel számolnak honfitársaink. Az idén vakációt tervező magyarok átlagosan 296 ezer forintot költenek a nyaralásra, szemben az egy évvel korábbi 247 ezer forintos összeggel – derült ki egy magyarországi nagybank friss felméréséből, amely a 30–59 évesek utazási terveit vizsgálta. A megkérdezettek majdnem 40 százaléka 100–300 ezer forintos költségvetéssel készül a pihenésre. Jelentősen csökkent a hosszabb, legalább ötnapos belföldi vagy külföldi utazást tervezők aránya: előbbieké a tavalyi 42-ről 24 százalékra, utóbbiaké 26 százalékról 16 százalékra esett vissza.

Nem mindegy, hogy mennyiből tervezhetünk, ez meghatározza a lehetőségeinket. A megkérdezettek 8 százaléka 50 ezer forinttal alacsonyabb összeget szán az idei nyaralásra, 11 százalékuk 50–99 ezer forintot, 12 százalékuk 100–149 ezer forintot költene, ugyancsak 11 százalékuk 150–199 ezer forintos kiadással tervez. A megkérdezettek 16 százaléka 200–299 ezer, 14 százalék pedig 300–399 ezer forinttal készül az utazásra, illetve 5 százalékos azoknak az aránya, akiknek nem számít a pénz, és akár több mint egymillió forintból nyaralnának az idén.

A nyaralást tervezők 41 százaléka kettesben utazik majd, 20 százalékuk családdal vág neki az útnak, szintén 20 százalékuk egyedül nyaralna. Az egyedül utazók átlagosan 150 ezer forintot szánnak a vakációra. A válaszadók 67 százaléka döntően vagy teljes egészében, további 24 százalékuk jelentős mértékben saját jövedelemből, illetve megtakarításból vakációzik, míg 16 százalékuknál családi segítséggel teremtik elő az út árát. A Széchenyi Pihenő Kártyát (Szép) sem hagyják otthon: 11 százalékuk teljes egészében az ezen lévő összegből utazik, további 39 százalékuk pedig kisebb-nagyobb mértékben támaszkodik erre. Tavaly óta kicsit emelkedett, 51 százalékról 55 százalékra nőtt azok aránya, akiknek nyaralás alatt is fontos a biztonság, ezért utasbiztosítást is kötnek a vakáció idejére.

Fotó: Lang Róbert

Lesnyik Lajos (Pécs): – Kis nyugdíjból nem lehet sokáig nyaralni, leginkább csak a szomszédos településekre juthat el az ember. Én Kaposvárra eljutottam, és a város nevezetességeit meglátogatom egy nyugdíjasokból álló utazócsoporttal. Kíváncsi vagyok rá, mert a bátyám Kaposváron volt főmérnök valaha.



Varga Anikó (Budapest): – Szerencsés vagyok, mert külföldi nyaralást is megengedhetek magamnak, de a párommal egy balatoni üdülőt választottunk. Számomra azonban az igazi hobbi az erdőjárás, a Kék Túra útvonal bebarangolása. A Zselicben remekül érzem magam, most egy Zselickisfaludtól Kaposmérőig tartó szakaszt járok be.



Kerkainé Cseh Ágnes (Zimány): – A kislányom rokonokhoz utazik néhány napra, de balatoni időtöltést is tervezünk. Általában egy hetet szánunk a pihenésre nyáron, de azt kizárólag a családi kikapcsolódásra szánjuk. Arra számítunk, hogy az idei nyaralás biztosan drágább lesz, mint a tavalyi, de ki lehet szorítani a családi költségvetésből.