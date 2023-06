A hűvös nyári időben is egymás után érkeztek a turisták a balatonmáriai Vitorlás fagyizóba. Eleinte furcsán néztek a sajtos-tejfölös lángos ízesítésű fagyira, de miután egy kis kanálnyi kóstolót kaptak, gyorsan megváltozott az arckifejezésük és kértek belőle egy újabb gombócot. – Miután két kisgyermekünket lefektettük és végre volt időnk beszélgetni a feleségemmel, évődésből feltette azt a kérdést, hogy vajon lángosból tudok-e fagyit készíteni? Én pedig azonnal rávágtam, hogy igen – mesélte a különleges fagyi megszületésének történetét Pálfi Attila. Hozzátette: a közelben lévő büfés süti neki a lángost, a közepét kitöri, összeaprítja és rétegenként kerül a fagyiba, a vastagabb széleit pedig kifagyasztja egy fehér alapban, ami nem más, mint sztracsatella fagylalt csoki nélkül. Kerül bele trappista sajt és tejföl is. – Aki egyszer megkóstolta, az utána is szívesen fogyasztja. A visszajelzések alapján tízből nyolc vásárlónknak biztosan ízlik – jegyezte meg Pálfi Attila, aki tizenöt éves kora óta készít fagylaltokat.

Eleinte a családi fagyizóban dolgozott, majd három szezonban Hévízen készített fagyit, tavaly óta pedig feleségével saját vállalkozását viszi. – Huszonnyolcféle fagyink van a pultban, legalább öt ebből mindenmentes, erre ugyanis egyre nagyobb az igény – mondta el a fagylaltkészítő, aki heteket dolgozott azon, hogy elkészítsen egy allergéntáblázatot.

– A nyaraláshoz hozzátartozik a fagylalt is – mondta. – Hűvös időben a kávés a sláger, a kánikulában pedig a gyümölcsös. Utóbbiból nálunk a citrusos fagyi a legnépszerűbb.

Pálfi Attila 2019-ben Rómában Európa legjobb tizennégy 30 év alatti fagylaltkészítője közé került. Az akkor debütált kesudiós-datolyás fagylaltja azóta sem maradhat ki a repertoárból. – Egyre kelendőbbek a sós fagylaltok, igazából mindegyikbe teszek, csak nem mindegyikből érezhető ki – mondta el a fagylaltkészítő.



Pálfi Attila csokoládéfagyival zár minden napot

Pálfi Attila azt mondja: számára az a legnagyobb elismerés, amikor vendégei mosolyogva és elégedetten távoznak. – Az eredeti, jó minőségű termék mellett sok múlik azon, hogy milyenek a körülmények, a higiénia és a dolgozók – mondta. – Tavaly mind a hat alkalmazottunkkal megbeszéltem, hogy szeretném 30 százalékkal növelni az idei árbevételt és megemeltem a fizetésüket ennyivel. Együtt dolgozunk azért, hogy megvalósítsuk a kitűzött célt – mondta el Pálfi Attila, aki szinte minden nap csokoládéfagyival a kezében ballag hazafelé.







Fotó: Kovács Tibor