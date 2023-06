Segítőkészek voltak a jordánok

A két hét alatt lepkehálóval és fény segítségével is gyűjtöttek rovarokat, de az erjesztett banán is a segítségére volt a csapatnak. Ábrahám Levente elmondta, a megrohadt gyümölcsből készült levet a fák kérgére locsolták, és úgy csalogattak oda különféle rovarokat. Ezzel a módszerrel cincéreket és virágbogarakat sikerült befogniuk. A rovarász hozzátette, a jordániaiak nagyon segítőkész emberek. Amikor az út szélén álltak gyűjteni, szinte minden mellettük elhaladt autós megállt és megkérdezte tőlük, segíthet-e, illetve szükségük van-e vízre? Ábrahám Levente egyébként korábban Észak-Afrikában, Közép-Ázsiában és Kínában is gyűjtött rovarokat, melyek a kaposvári múzeum gyűjteményét is gazdagítják.