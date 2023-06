Aki csak egyszer is járt a fonyódi piacon, biztosan tudhatja, hogy érdemes visszatérni. – Több mint négyszáz kereskedő dolgozik rendszeresen a piacon – mondta Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Hozzátette: a jól működő és közkedvelt piac mindenki hasznára válik. A kereskedőknek és őstermelőknek bevételi forrás, nagy mennyiségű árut el tudnak adni, a vevők minőségi helyi termékhez juthatnak, hiszen az árusok 90 százaléka őstermelő.

A város úgy is 100 millió forintos éves bevételhez jut a piac működéséből, hogy a bérleti díjakat igyekeznek alacsonyan tartani. – Ezzel is támogatjuk a kereskedőket, hogy alacsony áron értékesítsenek – húzta alá a polgármester. A létesítményt néhány éve felújították, amelyre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 300 millió forintos támogatást biztosított. A fonyódi piac a Balaton egyik legnagyobb piaca, ahol a zöldségvásár mellett ruhaneműk és kézműves termékek széles választéka várja a vásárlókat. Az igazán elszánt kincsvadászok képzőművészeti remekművekre és könyvritkaságokra is bukkanhatnak a bolhapiacon. A tágas parkolót bővíteni szeretnék, hiszen egy-egy piacnapon, szerdán és szombaton 5 és 14 óra között, akár tízezren is megfordulnak itt.