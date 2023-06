22:02

A felhőszakadás, a zivatar és az erős szél sok feladatot ad az esti órákban is a tűzoltóknak, közölte a Katasztrófavédelem. Bolhón, a Bajcsy-Zsilinszky utcában hömpölyög a víz, több házat is veszélyeztet. Egy családi házban már derékmagasságig áll a víz a szobákban, tették hozzá. Berendezési tárgyak úsznak a lakóterekben, ahova szakadatlan ömlik be a csapadék.

Babócsa településen a területre zúduló eső szintén lakóházakat fenyeget.

Kaposváron is folyamatosan érkeznek a bejelentések a tűzoltókhoz.

A Kisfaludy utcában a vihar miatt letört egy méretes faág, és rázuhant egy parkoló személyautóra. A Kanizsai utcában, a kereszteződésben egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. Mindkét esetben a tűzoltók feldarabolták, majd elszállították az ágakat. A Nyírfa utcában az árok megtelt vízzel, és befolyik a kertekbe, udvarokba.

A Jutai úton egy társasházat öntött el a víz, a pinceszinttől a földszinti teraszok magasságáig áll. Az egységek jelenleg is dolgoznak a vízkárok okozta veszélyhelyzetek felszámolásán.

21:20

Albert László Antalmajorból küldött felvételeket, amelyek arról tanúskodnak, hogy Somogyaszaló térségét sem kímélte a vihar. Az udvart teljesen elöntötte a sáros víz.

21:06

A Raktár utcában a mélyebben fekvő részeken is hömpölygött a víz csütörtök este.

20:57

Eddig két helyszínen kellett beavatkozniuk a vihar miatt a tűzoltóknak, közölte érdeklődésünkre Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Kaposváron két fa kidőlt a viharban, ezeket a tűzoltók eltávolították. Hatalmas mennyiségű csapadék zúdult a falura Bolhón a szántóföldekről. Azonban az utcákat öntötte el, udvarokat, de lakóingatlanokba szerencsére nem tört be a víz.

20:53

Újabb videót kaptunk, ezúttal Fülöp Viktor kapta lencsevégre a vihar tombolását a megyeszékhelyen. Annyi eső esett, hogy a Füredi utcában majdnem tengelyig gázoltak a kocsik a vízben. Közben kaptuk a hírt, hogy a belvárosban is elmosta a rendezvényt az eső. A vízelvezetők felteltk, az Ady utcában bokáig gázoltak a menekülő fesztiválozók a vízben.

20:49

A radarkép szerint most éppen Kaposvár mellett, Nagybajom, Tab és Balatonboglár felett zeng az égiháború.

20:44

A megye északabbi területein is komoly pusztítást végzett a vihar. Olvasónk Somogyacsán készítette ezt a felvételt, azt mesélte: 1 óra alatt 48 milliméter eső esett, ami a földből kimosta palántákat, de még az elvetett krumplit is.

Dél Somogyban több településről heves jégesőt jelentettek olvasóink. Az egyik közkedvelt viharfigyelő csoportba fel is töltöttek egy videót a babócsai tombolásáról.

Hirtelen nagy mennyiségű eső hullott a megye több részén, pillanatok víz alá kerültek a veteményesek, gyalogutak, felteltek az árkok az érintett településeken. Lengyeltóti térségében is szupercella alakult ki.

Amerre a vihar tombolt hatalmas tócsák és jégszegélyezte útját, de volt, ahol szivárvány alakult ki nyomában. (Köszönjük olvasóink fotóit!)