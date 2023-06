– A tetőn ilyenkor még nagyobb a hőség, a szerszámok könnyen átforrósodhatnak, ez az időjárás a fiatal és az idősebb munkatársakat egyaránt megviseli – mondta Dézsi Norbert kaposvári ács-tetőfedő. – Ebben a melegben naponta fejenként négy liter ásványvíz simán elfogy.

A csapat szerdán egy gálosfai építkezésen állványozott, s a hőségben 45 percenként tíz perc pihenőt tartottak. A munkások hideg szénsavas és mentes ásványvizet kaptak, a déli étkezés után további negyedóra sziesztát biztosítottak számukra.

Kaposváron kihelyezték a párakapukat, működnek az ivókutak, s vízosztás is lesz az Európa parkban. A pékségek is felkészültek a hőségre, Ojtó Lajos, a Slendy pékség tulajdonosa azt mondta: a dolgozók úgy osztják be munkaidejüket, hogy naponta többször pihenhetnek. S aki akar, zuhanyozhat is a munkahelyén és a dolgozóknak folyamatosan adnak hideg ásványvizet. Az Anna utcai pékségben nagyjából harmincan dolgoznak.

– Az ablakot leengedjük, nálam ez a légkondi – mondta Neugebauer Béla kaposvári autós oktató. – Szerdán négy diákot oktattam, reggel nyolckor kezdtem, s délután ötig tart a munka. A tanulóvezetőket is megviseli a meleg, van, aki a héten épp emiatt nem jön, s akkor folytatja a vezetést, amikor hűvösebb lesz az időjárás.

Merencsics Árpád, az egyik nagyatádi vállalkozás ügyvezetője azt mondta: az irodában légkondival védekeztek a hőség ellen, s a műhelynél bevált az automata árnyékoló. Farkas Tímea, a kaposvári Somogy-Kéménysperő Mester Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a kéményseprők közül van, aki fél órával korábban kezdi a munkát, s a hideg védőitalról is gondoskodnak.